“¡Buenas noches León!, es un placer estar con ustedes, espero que la pasen bien”, dijo Cucho.

Para todas las edades



“¡Venimos a divertirnos y vemos que León lo hace muy bien”.

No importa si es miércoles o domingo,arman la fiesta cualquier día de la semana.La banda argentina regresó a León para satisfacer a sus fans con un repertorio de lo más selecto de su trayectoria.Pero antes, el talento local representado poraparecieron en escena, cada uno prendió con su particular estilo. Después llegaronquienes dejaron ardiendo la escena a minutos de las 9 de la noche.“Somos”, “Cómo me voy a olvidar” y “Pendeviejo”, fueron las primeras de una larga noche, la que provocó que algunos se quitaran las playeras y dejaran sus torsos desnudos.“Enciendan los parlantes”, “Los Piratas”, “Viviré por siempre”, siguieron a la tanda de felicidad provocada por el aporreo deCada uno de los ‘Decadentes’ tomaron instrumentos distintos, a ratos unos el micrófono y otros en la animación, como Gastón, quien con su sonrisa simpática provocó que el público conectara rápido con sus chistes y movimientos.dejaron sus actividades del domingo para asistir a la Velaria, que esa tarde-noche, se alegró con el baile al ritmo del reggae, ska y rock.“La prima lejana”, “Besándote”, fueron de las más aplaudidas, al igual quey poder compartir la alegría con los músicos. Oswaldo y Lupe, fueron uno de los niños más entusiastas de la noche.“El Gran Señor”, “Vení Raquel”, “El Murguero”, llevaron un mensaje implícito de amor y disfrutar la vida.“Un osito de Peluche”, “El Pajarito vio el cielo”, “No me importa el dinero”, fueron las más grabadas y hasta bailadas como cumbias. Los covers no faltaron y “Pachucho” de La Maldita Vecindad, provocaron el slam. “Gente que no” y “La guitarra” evocaroncon el que refrescó a la audiencia, que enseguida apagó su sed de canciones.“Me volvió loco tu forma de ser” fue el coro más escuchado, además de la canción más grabada. “Siga el baile” fue el pre para la salida falsa, para después volver y agradecer al público mexicano.“Y la banda sigue” fue la última canción, que antecedió a la presentación de cada uno de los integrantes, a minutos de las 11 de la noche, la banda se despidió, pero prometió volver “desenchufada”, con su