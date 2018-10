Miguel Bosé

Juanpa Zurita

50 casas

damnificados de Ocuilán, Estado de México

sismo

19 de septiembre de 2017

#LoveArmyMéxico.

arquitecto Alberto Kalach

el español

escuchó sus historias de vida

El cantante, en compañía de, hicieron entrega de algunas de lasque se donarán a los, por elocurrido el, como parte de la iniciativa deDurante esta visita también los acompañó el, quien estuvo detrás de la construcción de uno de los inmuebles.En su recorrido,platicó con los pobladores,y compartió con ellos momentos únicos.Miguel Bosé, Juanpa Zurita, el arquitecto Alberto Kalach junto a damnificados de Ocuilán, Estado de México./ Foto: Agencia Reforma

Son testigo redes sociales

youtuber

Twitter



“Día de contarles un poco de #LoveArmyMexico Seguimos entregando y seguimos trabajando. Esta vez @BoseOfficial nos acompañó a darle a Marcos su casa. Diseñada por el arquitecto Alberto Kalach. ✏️Love Army, las fundaciones y arquitectos seguimos trabajando :)”, escribió Zurita junto a cuatro imágenes de las casas.

Día de contarles un poco de #LoveArmyMexico



Seguimos entregando y seguimos trabajando.



Esta vez @BoseOfficial nos acompañó a darle a Marcos su casa. Diseñada por el arquitecto Alberto Kalach. ✏️



Love Army, las fundaciones y arquitectos seguimos trabajando :) pic.twitter.com/7SzxJRVjBQ — JUANPA ZURITA (@ElJuanpaZurita) October 15, 2018

comentarios

Yera loves juanpa @ohnojuanpa:

Micaela Zambrano @MicaelaZambra12:

Hann ‏ @hann94375861:

Luis Acta Betances @LuisActa:

Aureacalderón @Svaureapdc:

Spearry‏ @FlawlessneyKP:

Algunos de los comentarios de sus seguidores fueron: "La carita de felicidad de las personas a las que les entregan las casas qué hermoso, neta amo apoyar a alguien con tan bien corazón como tú". "Juanpa sigue luchando por Mexico, eres nuestro orgullo". "Te mereces todo lo que has logrado y más por siempre preocuparte por los demás, por ser tú, que orgullo". "Ufff! Siempre es bueno ver el fruto del arduo trabajo desinteresado! Como te he comentado antes, soy Ing. Civil de Rep Dom y me encantsria poder ayudar/aportar de la manera que sea! Sigan haciendo ese excelente trabajo que han estado haciendo! @ElJuanpaZurita #LoveArmyMexico". "Ven Cd. de JUCHITAN DE ZARAGOZAAAAAA OAXACAAAAAAAAA". "Y si llega otro temblor, ya no se caen?..es lo que yo me pregunto".

