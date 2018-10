La escapada a Valle de Bravo

Los famosos disfrutaron de una rica comida y hasta se animaron a un juego. FOTOS: Tomadas de Instagram.

Laura Bozzo, ¿'una más' en la televisora?

Laura Bozzo sería una de las que no brilló en la lista de invitados. FOTO: Tomada de Google.

Los 'consentidos' en Televisa, y hasta el 'llanto' de, fueron ventilados por el periodista Alex Kaffie en su columna en el Diario Basta.Resulta que la polémica conductora, pese a tener contrato de exclusividad, no fue invitada a la fiesta en Valle de Bravo.La que sí estuvo invitada fue, así como, que no fue porque está de vacaciones en el extranjero. También sus compañeros de 'Hoy', Raúl Araiza y Jorge 'El Burro' Van Rankin, estuvieron invitados.Maité Perroni, Roxanna Castellanos, Susana González, Angelique Boyer y Cynthia Urias son otras de las artistas que 'valen y pesan' en la empresa, como lo mencionó el periodista.Entre los caballeros estuvieron en la lista figuras como Alexis Ayala, Sebastián Rulli, Andrés Palacios, Carlos Ferro, Gabriel Soto, Yordi Rosado, Enrique Burak, Antonio de Valdés y Carlos Loret de Mola, entre otros.Los famosos habrían disfrutado de una deliciosa paella, y en las cuentas de Instagram de varios de ellos están algunos momentos en los que se animaron y también practicaron deporte.Pero volviendo al tema de la conductora que hasta habría derramado lágrimas por no estar invitada a la fiesta, se dice que Laura Bozzo ya pasó a ser 'una más' de las figuras públicas de la televisora.