Cómo evitar te hackeen tu cuenta de Facebook

¿Qué es un hacker?

¿Por qué existen personas que hackean los perfiles de Facebook?

¿Cuál es el interés de los hackers por la información de los perfiles de Facebook?

¿Por qué Facebook es una red susceptible al robo de información?

¿Pero tan fácil es acceder ilegalmente a los perfiles de Facebook?

¿Qué te ofrece la página como espiar.com?

¿Todos los hackers son malos?

Algunos consejos que hablan sobre la seguridad y protección de tu información en Facebook

Conclusión

Las redes sociales se han convertido en un medio fundamental de contacto e información, sin embargo hoy día resulta preocupante el que ciertas personas con total facilidad puedan hacerse con la información que subimos a las redes sociales.Este término se le atribuye a una, el cual se especializa en acceder de manera ilegal a cuentas privadas tanto de redes sociales como de cualquier tipo de webs, incluso bancarias.La mayoría de los piratas informáticos piratean por curiosidad, porque evitan las restricciones o prueban sus habilidades informáticas. Otras razones pueden incluir piratería con fines de lucro, venganza y destrucción.Como se ha explicado anteriormente, cuando una persona accede de forma ilegal a tu cuenta de Facebook, realmente lo hace con fines fraudulentos e intenciones de causar algún daño.Aquí puedes informarte sobre las trampas que usan los hackers para robar cuentas de Facebook: https://www.como-espiar.com/hackear-facebook/ para ayudar a cuidar tu información en una de las principales redes sociales.En esta página podrás obtener consejos para evitar que alguien se apodere de tu perfil en Facebook y que pueda ver el, hackearlo, editarlo o usarlo forma fraudulenta.Por eso aunque sea el caso de que solo quieran indagar en tu perfil, más vale protegerse.De cualquier modo nadie debe tener la posibilidad de violar lasEsta red es una de las más vulnerables y atractivas por varias razones, esto es lo que a continuación te vamos a explicar:1.- Por la cantidad de usuarios que acumula y donde todo usuario publica una amplia información personal. Aunque sea a modo privado, el hacker que acceda a su perfil no tendrá problemas para acceder a toda su información., etc.. infinidad de información que un hacker podría averiguar sobre ti.2.- El desconocimiento de una buena configuración de seguridad por parte de quien la usa.Facebook tiene la posibilidad de configurar en privado tus datos, de igual modo que te deja poner a disposición de todos lo que tú desees como pueden ser fotos de un viaje.Esto dependerá de tu criterio y sentido común, por lo que te recomendamos de que no te sobrepases con la información que dejes expuesta.No es tan fácil, pero sí es posible, ya que muchas personas autodidactas aprendensolo con fines de lucro, y tan solo buscando información en los buscadores.Es por lo que muchos llegan a ofrecer sus servicios para quien quiera obtener información privada sobre alguien conocido.En esta página web puedes encontrar desde tutoriales, programas, trucos, hasta noticias que conciernen al extenso mundo de internet.Es notorio que todos queremos tener información segura y contar con redes que ofrezcan protección, sobre todo cuando se trata de nuestra vida personal.Aquí encontrarás formas y modos de mantenerte a salvo del robo de tu valiosa información en las redes sociales.Las películas, los libros y los medios de comunicación a menudo promueven el estereotipo de los piratas informáticos como programadores malintencionados y antisociales.En realidad se trata de que la mayoría de los piratas informáticos simplemente sienten curiosidad por saber cómo funcionan las entrañas de los ordenadores, las redes y los softwares.Cuando piratean están experimentando, innovando, aprendiendo y desarrollando nuevas tecnologías. Para distinguir entre hackers "buenos" y "malos", se hace referencia a los hackers maliciosos como " sombreros negros”.Los piratas informáticos honestos y bienintencionados se conocen como " sombreros blancos”.1.- Cambia regularmente tus contraseñas. Si mantienes una contraseña siempre igual por mucho tiempo, esta puede llegar a ser fácilmente accesible para cualquier hacker.2.- Utiliza contraseñas seguras., tampoco con personas cercanas a tu vida cotidiana.3.- Cierra sesión en cualquier dispositivo que uses y asegúrate de que se realizó con éxito.4.- No subas a la red información vital o que te comprometa íntimamente.5.- No comentes con nadie lo que realizas con los amigos, tus contraseñas, etc…Es importante que estés bien informado de los avances tecnológicos sobre seguridad que se vayan ofreciendo en internet. Si bien no todo puede ser cierto, siempre te será mejor que no hagas caso omiso.El hackeo anteriormente no era una palabra negativa como suele ser ahora. Es por lo que te hemos informado para que te protejas de una manera eficaz ante cualquier hacker malintencionado.