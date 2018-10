Descarta Ricardo Baptista ‘agandalle’ en reparto de comisiones

DESPUÉS LAS COMPARECENCIAS



“Si avanzamos, el jueves podríamos incluso avalar ya un acuerdo de comparecencia, con tal de que el fin de semana se la mandemos al gobernador de Hidalgo para la calendarización de los secretarios”, indicó.

, “no busca agandallar” a otros grupos legislativos en elen la integración de lasAsí lolocal; no obstante, señaló que buscan presidir las más importantes.Por ejemplo,dijo Baptista González, “la tendré que presidir pues así está normado. Sin embargo, nos interesan las de Hacienda y Presupuesto, Gobernación y Puntos Constitucionales”, expresó.En la pasada reunión con los coordinadores de las bancadas de“lo primero que ofrecí fue que no va a haber ‘agandalle’, aunque si hay una mayoría y vamos a ver cómo nos ponemos de acuerdo”.Añadió que aún no tiene conocimiento de las propuestas de las demás bancadas. Sin embargo, una vez desahogadas fijarán fechas para llamar a comparecer a los secretarios del Poder Ejecutivo.