Discute policía del Tuzobús con usuario, le pedía pasaje de su hijo menor de tres años

Por lo que tengo entendido, dijo, “los menores de tres años de edad no pagan pasaje. Por ello, al momento de ingresar al torniquete, pagué solo dos, el mío y el de mi hijo mayor. Sin embargo el policía me requirió el pasaje de mi hijo menor”.



Ángel Juárez dijo al oficial que “no iba a pagar por que mi hijo menor tiene apenas dos años y seis meses y es injusto. Entonces, abordamos el camión (Ruta 04 Express con número 01-TB-M-019), pero el oficial comenzó a meterse entre mis hijos (para obstaculizar el paso al andén), nos hizo a un lado, yo lo que hice fue agarrar bien a mis hijos”.



“De tanto que le gritaron al policía, una mujer sacó de su bolsa nueve pesos y se los dio, fue así que se bajó de la unidad… para mí fue injusto, pues con esos nueve pesos es un pasaje más que bien pudo utilizar para regresar a casa. Realmente la gente fue muy amable, aunque yo sí tenía el dinero para pagar, pero eso era injusto”, concluyó.

SEMOTH PEDIRÁ A PIBH REPRENDER A ELEMENTO DE SEGURIDAD



“Tal como lo establece la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Hidalgo en su artículo 134 señala que los únicos exentos de pago para abordar el Servicio Público de Transporte Masivo de pasajeros son niños y niñas menores de tres años”.

PIBH SIN ACLARAR VERSIÓN DE ELEMENTO

