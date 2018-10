Fallece Alejandro Straffon

Sobre Straffon Ortiz

y ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH),la mañana de este martes.De acuerdo con familiares y amigos, el Abogado murió después de las 7:00 horas.Según su círculo cercano, sería operado cuandoAlejandro Straffon Ortiz, ex procurador General de Justicia de Hidalgo, falleció este martes en un hospital de la Ciudad de México.El también ex Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), tenía 59 años de edad.Primeros reportes indican que Straffon permanecía internado en una clínica de la capital del país.Estaba siendo atendido por algunos padecimientos y sufrió un infarto al corazón.Alejandro Straffon estuvo al frente de la Procuraduría durante la administración de Francisco Olvera Ruiz.Las exequias se realizarán en la agencia funeraria Arriaga de la calle Arista, Pachuca.Todos están viendo: