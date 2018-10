El calvario al solicitar información



“Ha sido una constante el hecho de que la información no venga completa, los niveles de transparencia son muy bajos en el Estado, también en Irapuato, que registra nada más el 34% de la información, todo el año hemos pedido datos, nos dan largas, nos comentan que no entienden la información o simplemente esperan a que nosotros interpongamos el recurso”, comentó.



“Es una violación flagrante al derecho de acceso a la información, que está contemplado en el artículo 6 de la Constitución Federal, esperaremos que no tarde más de dos meses este juicio, y que tengamos la información solicitada, es un amparo contra el Gobierno Municipal y el Gobierno Federal”, finalizó.

Información sobre laen lay queen el, así como el recurso destinado al área dey las razones para la, no han sido respondidas por las unidades de acceso a la información.Así lo señaló el integrante de Cabildo Ciudadano y el Congreso Nacional Ciudadano, en Irapuato,, quien informó que ante la opacidad con la que se manejan las autoridades de Acceso a la Información en el Municipio y el Estado, acudieron a promover un amparo con jueces federales., indicó.Ochoa Sada agregó que elen las, siempre, pues no se obtiene la información completa o no se entrega ningún dato.El integrante de Cabildo Ciudadano agregó que esperan la resolución de este amparo por parte de los jueces federales, aunque el tiempo no depende de ellos.

