Zonas marginadas



“Son en áreas con muy alto índice de marginación, con violencia, con una historia de desatención de muchos gobiernos y es ahí donde estamos empezando...Se trata de constatar de manera directa que tengan una necesidad, es un censo, no es para ya dar de alta al ciudadano al programa, es un censo que irá avanzando en el procesamiento de la información para definir a los beneficiarios”, apuntó.



“No sólo no se cancelan esos programas (sociales) sino que se relanzan”.

Ya lo había anunciado



“Necesitamos tener información directamente a cargo de nosotros, posiblemente (solicitemos la información que ya tiene el Estado sobre el diagnóstico social), y es algo que en su momento lo platicaríamos con el Gobernador, pero este programa es federal e Impulso es estatal”.

Lasde Andrés Maya iniciaron elEl próximo, Mauric, indicó que laen una primera etapa sonEl objetivo, explicó, es tener un diagnóstico de primera mano de las necesidades eny en base a eso focalizar los programas sociales que instrumentará el próximo Gobierno de la República.El censo comenzó la semana pasada y deberá terminar antes del 1 de diciembre. Se busca, dijo, detectar las diferentes necesidades sociales, por ejemplo de desempleo, falta de estudios, discapacitados, etc.En su reciente visita el pasado 1 de octubre, López Obrador le informó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y anunció en un evento público en la Plaza Principal de León, que se iniciaría el censo. Y comprometió becas laborales de $3,600 al mes para 112 mil 539 jóvenes de Guanajuato; beca de $2,400 al mes para 15 mil 545 universitarios; y duplicar a $1,274 al mes la pensión a adultos mayores.Se le cuestionó por qué no solicitar las encuestas que aplicó en los polígonos de marginación la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado para el programa Impulso Social.El próximo delegado dijo que son cientos los que están en las brigadas de manera voluntaria.“Tenemos voluntarios desplegados en todos los municipios del estado, es gente que simpatiza con nuestro movimiento, no necesariamente militantes, no es un tema de Morena”.

SIGUE LEYENDO:

+Tan cerca de las drogas, tan lejos de rehabilitarse

+Extorsionan a locatarios en León

+¡Alerta! Aniquila pesticida a abejas