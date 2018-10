Quieren evitar desgracias



“No queremos que vaya a haber una desgracia en el mercado, porque a alguno de nosotros lo vayan a matar o viceversa”, advirtió Martín Navarro, secretario general del mercado del Paisaje, de Las Arboledas.



“Llegan y te cobran, te dicen: esta zona me toca a mí y te piden dinero o cosas”, dijo Martín.

'Ofrecen' seguridad



“Me dijo que me iba a dar protección y yo le respondí: no me des nada, ni la necesitamos, ni queremos que nos vengas a cobrar nada, pero así siguieron”, relató uno de los líderes.



“Yo sí les pido que se acerquen. Cualquier información, que me la hagan de conocimiento, para trabajarlo inmediatamente. Con esas cosas no podemos esperar”, señaló.

Extorsionan a comerciantes

Derecho de piso a comerciantes



“Ya en los mercados nos están cobrando plaza, derecho de piso. Es increíble que uno marca al 911 y se queda uno esperando hasta la fecha. Llegan los de los rondines a que les sellemos, pero hacen como si no pasara nada”, comentó ante comerciantes y autoridades presentes.



“Llegan y te cobran, te dicen ‘esta zona me toca a mí’ y te piden dinero o cosas; en el tianguis (que pertenece al mercado) piden 700 pesos por puesto. Esto va tres veces que pasa directamente conmigo”.



“Lo enfrenté, de rato llegó con otros y ya traía la pistola, me dijo que me iba a dar protección y yo le respondí: no me des nada, ni la necesitamos, ni queremos que nos vengas a cobrar nada, pero así siguieron. Le corresponde a la Secretaría de Seguridad, ¿por qué tenemos que responder por eso?”, cuestionó.

Mercado en Las Arboledas



“Nadie quiere mencionarlo ni nadie le quiere entrar porque no quieren problemas”, agregó Estrada.

Prefieren callar



“Eso no debe ser porque uno hace mucho esfuerzo y sacrificio para mantenerse en el mercado; es nuestro medio de sustento y no es justo que tengamos que dar alguna participación a estos grupos, es un abuso”.

Temen represalias



“Ya cuando empiezan con este tipo de situaciones vienen las amenazas y es lo que teme uno, las represalias. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto y verlo más a fondo”, agregó otro afectado del mercado República.



“Este tema es muy complejo y delicado. Ya platicamos con el Alcalde, queremos capacitación hasta de seguridad por nuestro bien, por nuestra gente, mercados y gente. Necesitamos estrategias de seguridad y aprovechar la tecnología, conectarnos al C4”, finalizó.

Desconocían autoridades situación



“No nos habían informado, pero hemos tenido conceptos de que había robos; entonces debemos tener certeza para un tema muy delicado”, señaló Ibarra.



“Hasta este momento no tenía información de un cobro de piso. Pero ahora que me estoy enterando vamos a dar seguimiento puntual”, aseguró Ramírez.



“Hemos sido muy claros; al momento de tener la primera denuncia sobre algún cobro de piso o alguna situación de extorsión, sí les pido que se acerquen. Cualquier información, que me la hagan saber para trabajarlo inmediatamente porque con esas cosas no podemos esperar”, añadió.

En Celaya, optan por callar y no denunciar



“Es complicado hablar del tema, es algo que no es nuevo y es delicado pero que no se puede esconder porque todos lo saben, aquí (en Celaya) tenemos varios años que estamos trabajando de esa manera”, señaló uno de los locatarios.

Es mejor no denunciar



“Es difícil hablar, uno ya sabe cómo está la situación dentro de las corporaciones, cómo se maneja y somos testigos de ello. Es mejor no hablar y que cada uno resuelva como pueda”, afirmó otro.

Ya había extorsiones



“Es un secreto a voces, estos cuates están robando en todas las zonas comerciales de Celaya, en los mercados, el Centro, los tianguis, pero no denunciamos por miedo”, aceptó.



“Primero llegan y te dejan un papel diciendo qué día pasarán, nos han contado que a unos hasta dos grupos criminales les cobran”, narró.

En Irapuato, prefiere cerrar su negocio



“Primero recibimos llamadas, pero no lo creíamos, pensamos que era de extorsión y colgábamos; hacíamos caso omiso pero luego el acercamiento fue personal llegaron a nuestro negocio y nos plantearon la situación”, relató.



“Todo fue de cierta manera amable, nos dijeron ‘Necesitamos esta cuota para poder trabajar a gusto y que no haya problemas’, y como era un negocio que apenas empezaba no teníamos para cubrirla y decidimos cerrar el comercio definitivamente por seguridad”, reiteró.



“Se escuchaba entre la gente, clientes y otros comercios; platicaban entre ellos de que a alguien que conocían le habían pedido también, pero nunca nos constó que fuera real”, finalizó.

