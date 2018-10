Regidores no ‘sueltan’ fondo de ahorro

“No sabía yo que habían puesto una postura, como me dedico a trabajar y luego me espero a ver qué pasa.

“Creo que si no ahorro así, no ahorraría. El recurso en cuánto ganas la quincena se te va y si tenemos la posibilidad de que de nuestro sueldo nos descuenten para tener un ahorro al final, claro que lo haré con mucho gusto; es mi retiro en tres años”.

Aún no decide



“Es una decisión personal. Soy respetuosa de las decisiones de mis compañeros y en lo personal aún lo estamos revisando”, dijo.

Defiende es su derecho

Renuncia a prestación



“Aclarar que es a título personal, este asunto lo estamos decidiendo cada uno (de los independientes) en lo individual. Yo había decidido anteriormente a los pronunciamientos que ayer (lunes) renunciar a la prestación del fondo de ahorro, es una decisión que responde a una convicción personal", comentó.

Aunque hay regidores que renunciarán a su fondo de ahorro, otros están pensando si se lo quedan o no; otros de plano prefieren quedarse con él.Los regidores de Morena, quienes llamaron al Ayuntamiento adicho fondo, indicaron que la renuncia de todo el Ayuntamiento implicaría unde más de dos millones de pesos.La regidora panista Angélica Ramírez Barba sostuvo que no estaba enterada, peroLa síndicosostuvo que ella aún revisa si es que se quedará o no con el beneficio.señaló que el renuncia a realizar gastos de telefonía, café, refrescos, comidas de representación y seguro de vida, pero no del fondo de ahorro y dijo: “Es una prestación que puede generar bienestar a los trabajadores y es un derecho laboral”.El independienteindicó que él sí renunció al fondo de ahorro.

