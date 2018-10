Rosario Robles se deslinda de Radio y Televisión de Hidalgo

“Seguro ya recordó Hidalgo, donde a través de Radio y Televisión, como en muchos estados, desviaron millones para difundir una falsa campaña”, dijo la legisladora.

se deslindó dede desvíos millonarios a través de empresas fantasma en 2014 y 2015.Durante su comparecencia ante diputados federales, la funcionaria fue cuestionada por la diputada Simey Olvera Bautista, quien le entregó en la tribuna copias de las auditorías del organismo al sistema de radio, así como a la Universidad Politécnica Francisco I. Madero.Sobre ello, Rosario Robles contestó: “Los dos documentos que usted me acaba de entregar no corresponden ni a Sedatu ni a Sedesol, son auditorías que se realizó a Radio y Televisión de Hidalgo, que no me compete, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo”.Y agregó que la Universidad Politécnica Francisco I. Madero es autónoma porque así lo mandata la ley.Esa parte de la comparecencia puede ser consultada aquí:¿QUÉ PASO EN RADIO Y TELEVISIÓN DE HIDALGO?En resumen, Sedesol transfirió 955 millones de pesos al Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo durante los ejercicios 2014 y 2015.Incluso, durante dos años, 66 millones de pesos provenientes del Sistema de Radio y Televisión fueron convertidos en dólares estadounidenses para ser depositados en cuentas bancarias de empresas ubicadas en el extranjero.El dinero terminó en Dinamarca, Nueva York, Miami, China, Corea del Sur, Ecuador, Bélgica, Israel y Pakistán durante 2014 y 2015, documentó la ASF.Además, el gobierno de Hidalgo anunció su primera sentencia contra la corrupción, luego que Sergio Islas Olvera, exdirector del Sistema de Radio y Televisión, se declaró culpable del delito de negociaciones indebidas.El juez de Control dictó una sentencia de dos años y seis meses de prisión, además de ordenar la reparación del daño con el pago de 77 millones de pesos.UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE FRANCISCO I. MADEROLa Universidad Politécnica Francisco I. Madero también fue involucrada en los desvíos millonarios de la Sedatu, dirigida por Rosario Robles, luego que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un desvío por 185 millones de pesos.Esto, mediante contratos simulados que fueron firmados por personal de la universidad con dos empresas fantasma para elaborar sistemas informáticos de la Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.