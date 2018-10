Según el conteo intercensal 2015 del INEGI, la población femenina de entre 10 y 19 años en el Estado es de 568 mil 595, mientras que unas 66 mil 815 adolescentes en etapa de gestación fueron atendidas por instituciones de salud pública de Guanajuato entre 2015 y 2017, es decir, una tasa de 11.75 de cada 100.

Embarazos de menores en León

Esconden embarazo



“Por ejemplo, biológicamente no están maduros los órganos pélvicos donde se desarrolla el embarazo, ni las glándulas mamarias. Hay más posibilidades que se presenten cesáreas y preclamsia, que se caracteriza por la presión alta. Por lo mismo que son adolescentes esconden su embarazo y acuden a destiempo a sus consultas de control prenatal, o los niños nacen bajos de peso o prematuros”.



“Precisamente por no tener estas cualidades de madurez afrontará de una forma muy difícil el embarazo. Con relación a la escuela se sienten segregadas del grupo de amigos, no van a encontrar su lugar, la familia no acepta la situación. También es difícil para la pareja, que a veces sí toma el papel de padre, pero muchas veces deja a la mujer sola”.

Embarazos dependen de redes



“Hay familias que consideran que embarazarse a temprana edad es lo más adecuado, es un tema generacional, es una razón que se nos olvida y creemos que todas las embarazadas adolescentes son porque la regaron o no tienen educación”.

Información en escuelas



“Existe este otro grupo con información, porque estamos muy objetivos en dar información a las escuelas, en los grupos cautivos que tenemos en los centros de salud, donde les invitamos a resolver sus dudas de métodos anticonceptivos; o bien quien se quiera embarazar que acuda para si tiene un problema de salud, corregirlo para que tenga un adecuado embarazo”.



“Se pretende que no vaya sólo el sector salud, también otras como la Secretaría de Educación, Desarrollo Social, etc., y también no gubernamentales, esto ayudará a detectar otros problemas. En algunos grupos, el embarazo prematuro es normal, o por la pobreza le apuestan al embarazo para salir del contexto, e hijas de madres adolescentes repiten la historia. Se da el apoyo, pero desafortunadamente no hemos encontrado la brújula”, reconoció.

No se cuidó, estaba enamorada



“Cuando terminé la secundaria me puse a trabajar en el campo. Los fines de semana me salía con mis amigas a fiestas y bailes, ahora me la paso en la casa triste, no me la creo que seré mamá. Me dicen que todo cambiará y tendré otras obligaciones, que ya no podré andar de libertina”, platicó la joven de 17 años.

Es más difícil cuando se enferman



“Lo más difícil es no tener dinero y más cuando se enferman. Nunca pensé qué era ser mamá y la verdad me hubiera esperado a que estuviera más grande. Hay muchas cosas qué hacer a esta edad y me quedé con ganas de hacer muchas. Me gustaría darle otro futuro a mi hija, quisiera que estudiara”.

Apuesta gobierno a programas de prevención



“Con los jóvenes se maneja un programa que se llama ‘Salud sexual y reproductiva para adolescentes’, donde el enfoque principal es la prevención de embarazos no planeados, también planificados y la prevención de infecciones de transmisión sexual”.



“Cuando hablamos de embarazos en adolescentes es una situación multifactorial, puede ser por desconocimiento, ir descubriendo nuevas cosas, o una manera de poder salir de su casa; se debe a infinidad de razones porque una adolescente pueda embarazarse”.



“La atención es dentro de la unidad aplicativa, y se trabaja en actividades extramuros donde se acude a escuelas, puntos de reunión de los jóvenes (deportivas, parques, etc.) se da la orientación consejería y se habla de proyecto de vida y sexualidad”.



“La participación es de ambos sexos y nos ayuda porque al final los muchachos son promotores y llevan la información a otros jóvenes. Es más fácil que vayamos a puntos de reunión y hacer la búsqueda intencionada de los muchachos para darles orientación y consejería, una vez que los visitamos ellos se acercan a los servicios de salud”.

No quería embarazarme



“La verdad todavía no lo acepto, es muy difícil, yo no quería embarazarme, yo quería seguir trabajando y esperarme más tiempo para casarme. Es muy difícil por el dinero, porque a veces el viejo no quiere trabajar y luego con sus vicios que él (pareja) tiene.”



“Ya teníamos tiempo de novios y dijimos pues ya hay que encargar (hijo), y me embaracé, en mi casa no me dijeron nada mis papás ni en la de él. Al principio vivía con mi suegra y luego ya me hicieron mi casita aquí al lado”, platicó Érica.

Ya no quiere más hijos



“Lo más difícil es la economía y la educación porque no sabes si lo que les enseñas está bien. Yo quiero un mejor futuro para mi hija, por eso le platico que me fui bien chica de la casa y que la verdad me hubiera gustado esperarme para disfrutar de la vida”.

En promedio,menores de 19 años resultarondurante losLa Organización Mundial de la Salud (OMS) divide la adolescencia en dos etapas: la temprana, de los 10 a los 14 años, y la tardía, de los 15 a los 19 años. Además, la OMS considera el embarazo en adolescentes de alto riesgo, al presentar complicaciones durante ely la vida de la madre y el bebé en riesgo, así como la afectación de sus estudios, economía y acceso al trabajo.Tan sólo en, la Secretaría de Salud del Estado registró durante estela atención deLuis Manuel Muñoz Guevara, responsable de Salud Materna y Perinatal de León, mencionó que el 30% de la población embarazada en la ciudad es menor de edad.Aseguró que los riesgos de salud en menores de edad son embarazos prematuros, amenaza de aborto, niños bajos de peso y preclamsia.El doctor explicó que en esta etapa de la vida se adolece, como su nombre lo dice (adolescente), de madurez física, emocional y económica.Muñoz Guevara dijo que los(no virtuales) y su red primaria y secundaria (amigos y familia) principalmente.Aunque también mencionó que existen jóvenes que a pesar tener información, se embarazan a temprana edad.Comentó que esta población se atiende con programas de “módulos amigables” y en escuelas, donde se dan pláticas y talleres con un médico, un psicólogo y una trabajadora social.es una adolescente que aún no asimila que. Con seis meses de embarazo, laLa adolescente se embarazó a los dos meses de vivir en unión libre con el padre de su hijo; el día que Lividirian le dio la noticia a su ex pareja, ésta, bajo los efectos de las drogas, la agredió diciéndole que no era su hijo y la aventó por las escaleras.Como consecuencia presentó amenaza de aborto, y legalmente denunció los hechos; luego la adolescente regresó a casa de su tía, con quien vivía en las faldas del cerro en la colonia Emiliano Zapata, en Jaral del Progreso.Lividirian mide más de 1.60 metros y es tan delgada que para apreciar su embarazo se tiene que poner de perfil. Ella es de tez morena claro y cabello castaño.Cuando se le pregunta de su bebé, la mirada de sus ojos verdes la pierde en un punto fijo, se queda muda, con un nudo en la garganta, y mueve los hombros hacia arriba, interpretando un “no sé o sabe”.“Entre dientes” y sin conversación fluida, dijo estar informada de los métodos anticonceptivos, pero no se cuidó de un embarazo porque estaba enamorada, pero ahora sólo siente coraje con el que fue su pareja.En, en la colonia Las Flores, vive, quien es madre de Samara, de cinco años, e Ian, de seis meses.Cuando María tenía 15 años se fue a vivir en pareja, pero no sabía de las responsabilidades a las que se enfrentaría al convertirse en madre a los 16 años.La pareja de María trabaja en una carnicería, con el salario que recibe tiene que pagar la renta de una casa, comida, servicios, vestimenta, pañales, leche y la escuela de Samara.La joven mamá terminó primero de primaria, después se dedicó a trabajar en una fábrica de autopartes, pero cuando se fue a vivir con su pareja dejó de trabajar para dedicarse al hogar.Dijo que en su casa no tuvo quién le aconsejara qué hacer de su vida, pues su madre falleció cuando ella era una niña y su padre quedó muy afectado. Su hermana mayor también fue madre a los 17 años, pero a los dos años se separó de su esposo.Blanca Leticia Gutiérrez Fuentes, coordinadora de Salud Reproductiva, dijo que el programa de planificación familiar es prioritario a nivel nacional y está dirigido a toda la población en general.La coordinadora explicó que en todas las unidades de primer y segundo nivel se brinda orientación consejería a toda la población adolescente y se trabaja con maestros y padres de familia a través de talleres y pláticas de asesorías directas.Gutiérrez Fuentes dijo que se tiene apertura de los jóvenes, pero a veces el obstáculo está en los padres de familia, porque en el proceso de socialización se enfrentan con el tabú de la sexualidad, que implica un contexto social y psicológico.La Coordinadora de Salud Reproductiva dijo que el método anticonceptivo al que recurren más los jóvenes es el implante subdérmico, seguido del condón.Jorge Miguel es un niño de dos años que pasa las mañanas jugando en el patio de su bisabuela. Su mamá,, dijo que desde que se embarazó ha sido muy difícil asumir su maternidad.“Chole”, como le dicen sus vecinos, vive en la comunidad de. Ella tenía 17 años cuando se embarazó durante una relación de dos meses de noviazgo.Soledad comentó que cuando les dio la noticia a sus padres se molestaron tanto, que la obligaron a vivir en pareja a pesar de que ella no quería.Soledad platicó que por la falta de dinero trabaja cada seis meses, de mayo a octubre, en el campo de cultivo, en temporada de cosecha de espárrago, con lo que ayuda un poco en la casa. A pesar de la frustración por ser madre joven, dijo que todo lo que hace es por su hijo y se esfuerza por darle lo mejor.A sus 21 años,ya es madre de tres hijos: Andrea, de seis años; Miguel, de cuatro; y Cristopher, de tres años. Ella vive en la comunidad deCuando cursaba el segundo grado de secundaria, Érica decidió abandonar las aulas para iniciar su vida en familia y en común acuerdo con su novio, decidió tener un bebé cuando ella tenía 14 y él, 20.En siete años, la pareja procreó tres hijos y aunque Érica compartió que ya no quiere tener más familia, confesó que no usa ningún método anticonceptivo.Su esposo trabaja en el campo, con un salario de mil a mil 200 pesos por semana.Érica mencionó que espera que su hija estudie y disfrute de la vida como ella no lo hizo y le hubiera gustado.

