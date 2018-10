PRIMER DESPIDO

Urge a ampliar cuidados paliativos

El anuncio de tres nombramientos más del gabinete ampliado de Diego Sinhue, “disfrazó” el primer cambio en el equipo del gobernador, el de Juan Pablo Luna Mercado, procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial en el sexenio de Miguel Márquez.El 25 de septiembre, en un comunicado de prensa, se anunció la ratificación de Luna Mercado en la PAOT, el día 26 Diego le tomó protesta junto al resto del gabinete y ayer decidió que siempre no.La salmantina Karina Padilla llega a la PAOT, fue rescatada luego de ser la única panista en perder una diputación local. Su nombramiento llegó con el del ISSEG y la Comisión Estatal del Agua.Es abogada-política y como legisladora federal participó en la comisión que debía exigir a Pemex prevenir y remediar los daños que ocasiona, por ejemplo a Salamanca.La realidad es que desde que se nombró a la ingeniera Angélica Casillas como Directora General de SAPAL su pronta partida estaba en el aire, aunque no por ello dejó de ser una sorpresa la noticia. En campaña Diego Sinhue dijo abiertamente que la entonces Diputada local estaba considerada en su equipo, entre otros motivos por su experiencia en los temas del sector agua y en particular de El Zapotillo.De cualquier manera su llegada en un convulsionado ambiente interno en el organismo operador hizo pensar que su permanencia estaría pactada por más tiempo, que se iría, sí, pero no cinco días antes de cumplir apenas cuatro meses en el cargo, sino hasta consolidar una reingeniería de fondo en SAPAL.La llegada de Angélica fue entonces no únicamente por su conocimiento de El Zapotillo, pues de ser así tienen razón en que es mucho más útil en la Comisión Estatal del Agua que en el SAPAL. La panista llegó porque eso implicaba una intención de retomar ‘el timón del barco’ para una especialista del sector agua, después de los cuestionamientos al liderazgo de un financiero como Leonardo Lino.El presidente del Consejo Directivo de SAPAL, el empresario Roberto González, dice que hace dos semanas les comunicaron que Angélica tenía otra oferta, es evidente que no estaban preparados. Se quedó esos días para concretar lo que ya habían iniciado: la restructura organizacional del Sistema.Hoy presumen que operativa y administrativamente están sólidos, y financieramente pues eso desde siempre, así que decidirán sin presiones. Hoy el candidato más fuerte, y el único en la baraja, es quien se queda de encargado, Enrique de Haro, pero eso no quiere decir que será el elegido, el Consejo manda pero son valores entendidos que la opinión del Alcalde en turno cuenta, y cuenta mucho.En el marco del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres, las senadoras Martha Lucía Micher Camarena y Bertha Alicia Caraveo Camarena propusieron reformas al Artículo 1 de la Constitución Política de México para garantizar la participación paritaria de las mujeres en la vida política del país.La iniciativa obligaría a llevar este principio a todos lados: los tres Poderes de la Unión y en los órganos autónomos, y a los partidos a integrar sus órganos de dirección y en la postulación de candidaturas. Lo mismo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, el Consejo del INE, todo.Ayer la bancada de Morena en el Congreso Local presentó su agenda legislativa 2018-2021, con ello ya se le adelantaron al ‘modorro’ PRI que es hora que no da color de qué harán sus cuatro diputados. El PAN y sus 19 ya presentó algo, el Verde no públicamente pero ya nos adelantó una probadita. Del PRD que tiene tres diputados, y los que tienen uno como Nueva Alianza, PT y MC, tampoco hay noticias.México requiere ampliar el marco regulatorio para atender a más de 240 mil ciudadanos -de ellos 8 mil guanajuatenses- quienes viven en estado de sufrimiento y que necesitan de cuidados paliativos “con medicamentos, equipo médico a domicilio, personal médico capacitado, caja de seguridad con opioides y una serie de apoyos que le permitan al paciente dignidad aún en la adversidad”.Así lo comentó el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba tras participar en el Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud realizado en el Palacio de la Medicina en la Ciudad de México, donde también convocó a integrar la Alianza Mexicana de Cuidados Paliativos y Control de Dolor.