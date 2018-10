COLUMNA DE BIENESTAR

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Octubre es considerado por la Organización Mundial de la Salud como el mes de sensibilización sobre el Cáncer de Mama. Es por eso que esta semana quiero aprovechar la oportunidad para ofrecer información básica sobre este tipo de cáncer. En esta primera parte hablaré de qué es el cáncer de mama, factores de riesgo y signos y síntomas. Para la segunda parte de la siguiente semana abordaré la autoexploración, exploración física, estudios diagnósticos y tratamientos.¿Qué es el cáncer de mama?• El cáncer de mama se produce cuando existe un crecimiento anormal y descontrolado de células dentro de la glándula mamaria.• Es mucho más común en las mujeres, aunque también los hombres pueden llegar a padecerlo.• En ocasiones, los pacientes descubren que tienen cáncer de mamá porque se llegan a palpar un bulto o nódulo en una de las glándulas mamarias u observan cambios de color en la piel o alteraciones en los pezones.• Con frecuencia, este tipo de cáncer es producto de una herencia familiar en combinación con otros factores de riesgo.¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer cáncer de mama?A grandes términos se pueden en aquellos que no se pueden modificar y en los que sí se pueden modificar:Factores que no se pueden modificar• Edad avanzada. El riesgo de padecer cáncer de mama es mayor conforme envejece el paciente. La mayoría de los casos se diagnostican después de los 50 años.• Herencia familiar. Existen algunas mutaciones heredadas de ciertos genes como BRCA1 y BRCA2 que predisponen a un paciente a enfermarse de cáncer de mama y de ovario también. El riesgo de una mujer es mayor si su madre, hermana o hija (es decir, familiares de primera línea), o más integrantes de la familia han padecido cáncer de mama. El riesgo incrementa hasta 5 veces más si 2 familiares de primera línea padecen la enfermedad.• Antecedentes ginecológicos. Inicio temprano de la menstruación (antes de los 12 años) y comienzo tardío de la menopausia (después de los 55 años) expone a las mujeres a hormonas por más tiempo con riesgo de padecer cáncer de mama.• Tejido denso de la glándula mamaria. Algunas mujeres tienen más tejido conectivo (fibras) que tejido adiposo (grasa), lo cual dificulta la detección oportuna de tumores por lo complicado que resultado distinguir el tejido sano del tejido sospechoso de cáncer.• Antecedentes personales de cáncer de mama y otras enfermedades de las glándulas mamarias. Las pacientes que han padecido cáncer de mama tienen mayor probabilidad de tener esta enfermedad por segunda vez. Ciertos cambios en el tejido de la glándula mamaria están relacionados con un mayor riesgo de padecer cáncer de mama.• Tratamientos previos con radioterapia. Aquellas pacientes que han recibido radioterapia en el tórax o las glándulas mamarias antes de los 30 años tienen un mayor riesgo de presentar cáncer de mama en algún momento en su vida.Factores de riesgo que sí se pueden modificar• Inactividad física. Mujeres jóvenes deben realizar por lo menos 150 minutos de actividad física por semana.• Sobrepeso u obesidad. Sobre todo después de la menopausia (última menstruación en la vida de la mujer) incrementa riesgo de padecer cáncer de mama.• Tomar hormonas. Algunas formas de terapia de reemplazo hormonal (tanto estrógenos como progesterona) que se toman durante la menopausia y el climaterio por lo menos durante 5 años. Además algunos anticonceptivos orales también se han relacionado con un incremento en el riesgo de padecer cáncer de mama.• Antecedentes ginecológicos. Tener su primer embarazo después de los 30 años, no haber dado lactancia materna y no haber logrado un embarazo a término (es decir por lo menos haber cumplido 38 semanas de gestación) pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama.• Fumar y beber alcohol en exceso. Ambos hábitos están relacionados con cáncer de mama, dependiendo de la cantidad en el consumo. Se habla de una cajetilla de cigarros al día durante 10 años, sobre todo las pacientes que empezaron a fumar antes del primer embarazo. El alcohol puede incrementar los niveles de estrógenos y otras hormonas en la sangre asociadas con cáncer de mama. Además modifica el material genético de las células. Tan solo 3 bebidas alcohólicas por semana pueden incrementar el riesgo de padecer cáncer de mama.• Otros factores. Exposición a sustancias químicas, cambios en las hormonas debido al trabajo en el turno de noche también se han vinculado con un incremento en el riesgo de padecer cáncer de mama.Signos y síntomas del cáncer de mamaLas molestias son distintas en cada persona. Incluso algunos pacientes no llegan a presentar signos ni síntomas. Algunos de ellos son los siguientes.• Un bulto, bolita o “tumor” nuevo en la glándula mamaria o en la axila.• Incremento del grosor o hinchazón de una parte de la glándula mamaria.• Irritación o hundimientos en la piel de la glándula mamaria.• Enrojecimiento o descamación en la zona del pezón o la glándula mamaria.• Hundimiento del pezón o dolor en esa zona.• Secreción por el pezón (líquido amarillo, transparente, rojo o parecido al suero) se debe estudiar inmediatamente.• Cualquier cambio en el tamaño o forma de la glándula mamaria.• Dolor en cualquier parte de la glándula mamaria.El padecer alguno de estos signos y síntomas requiere un protocolo de investigación completo e inmediato para investigar la causa.¿Qué es una glándula mamaria normal?No existe un solo tipo de glándula mamaria. Cada cuerpo es distinto. Lo que puede ser normal en Usted puede ser diferente para otro paciente. El tejido de la glándula mamaria se puede afectar por el período menstrual, la maternidad, el control de peso y algunos medicamentos. Además, las glándulas mamarias sufren cambios relacionados con el tiempo y el envejecimiento¿Qué significa si encuentra un bulto en su glándula mamaria?Existen muchas enfermedades que afectan las glándulas mamarias. No todas son cáncer. Las dos causas más comunes de bultos o tumoraciones en las glándulas mamarias son enfermedad fibroquística y quistes. Estas enfermedades se consideran benignas y requieren vigilancia.Consejos de Salud para esta semana1) Conozca su cuerpo a través de una autoexploración, por lo menos una vez al mes, a partir de la etapa de adulto joven.2) Antes de iniciar tratamiento médico con hormonas, platique con su médico de cabecera para discutir todas las alternativas posibles de tratamiento y elegir la más segura para Usted.3) Practique buenos hábitos de vida, incluyendo una alimentación sana con suficiente aporte de frutas y verduras, ejercicio físico, evitar el consumo de tabaco, moderar el consumo de alcohol, buenos hábitos de sueño y control del estrés.Muchas gracias y estoy a sus órdenes.Dr. Jorge Alejandro Lemus AriasEspecialista en Medicina Internahttps://medicina-interna-pachuca.negocio.site/