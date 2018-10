Detectando patrones inconscientes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Leí su artículo “PATRONES INCONSCIENTES” y tengo una pregunta: ¿Cómo puedo identificar qué patrones inconscientes tengo y cómo los modifico? Yo he sabido de algunas técnicas para eso: hipnopedia, afirmaciones positivas, visualizar, controlar diálogo interno. ¿Cuál es su opinión de estas técnicas?OPINIÓNVoy a entender como “patrón mental inconsciente” una secuencia preestablecida de pensamientos o de conductas que se repite completa sin que nos demos plena cuenta de ello, y es desencadenada por determinados estímulos.Tenemos millones de patrones mentales inconscientes. Unos son útiles y necesarios; otros son nocivos e impiden u obstaculizan nuestro vivir diario.Entre los útiles están, por ejemplo, la locomoción y la lectura de números y letras. Si queremos ir de la sala a la cocina, no necesitamos darnos plena cuenta que primero se mueve una pierna y luego la otra en perfecta sincronía, simplemente lo hacemos. Y si vemos un letrero en la calle, puede ser que lo leamos, aunque no nos interese ni lo vayamos a recordar después. Estos patrones están a nuestro servicio. Identificarlos podría resultar divertido y quizá nos haga admirar la maravilla de nuestro funcionamiento automático.Entre los nocivos podría estar, por ejemplo, que nos sintamos incómodos o enojados al contemplar que un amigo o vecino acaba de comprar una camioneta nueva. O pensar “todos son corruptos” en cuanto oímos hablar a un político, aunque no sepamos nada de él. ¡Puede haber tantos ejemplos! Por lo general, la psicoterapia ayuda a darnos cuenta de la presencia de algún patrón como éstos.¿Cómo se identifican los patrones mentales inconscientes que son nocivos? Es difícil, precisamente porque son inconscientes. Estamos acostumbrados a ellos. Muchos provienen de padres, abuelos y bisabuelos o más atrás. Por ejemplo, en una familia machista, todos, hombres y mujeres, tienen patrones de pensamiento machistas. Les parecería normal que una mujer que gana y aporta más dinero a la casa que cualquiera de los varones deba lavar los trastes antes de sentarse a ver la televisión. Y se sentirían incómodos con sólo contemplar que un hombre barre, lava trastes o ropa mientras la mujer descansa, aun si él estuviera desempleado.Podemos, no obstante, detectar algunos patrones observándonos cómo pensamos y actuamos, así como nuestros estados de ánimo. Este último, cuando es desagradable y prolongado, está avisándonos que se activó un patrón inconsciente y está en marcha. También es útil exponernos a ideas nuevas ya sea leyendo, asistiendo a una conferencia o yendo al cine; los patrones pueden activarse y ser detectables.Lo difícil es detectarlos. Una vez identificados y vueltos conscientes, cualquiera de las estrategias que mencionas dan excelentes resultados: hipnopedia, afirmaciones positivas, visualizar, controlar el diálogo interno.Todo cambio voluntario en los patrones se realiza en estado de consciencia, de ahí que la expresión “ampliar la consciencia” signifique ser más libre (en oposición a actuar como robot programado) y estar más capacitado para tener relaciones auténticas (no estereotipadas en las que cada uno parece representar un papel o guion preestablecido). Los guiones son patrones.“Psicología” es una columna abierta. Puedes participar con ideas, temas, preguntas o sugerencias en [email protected] , o al teléfono 7 63 02 51