La sociedad de la violencia

Los últimos 12 años han estado llenos de sangre, de impunidad, de corrupción, de narcotráfico y de una violencia exacerbada contra las mujeres. La violencia es generada por diferentes actores sociales, el Estado mismo ejerce violencia y formas de control social. Hace semanas fuimos testigos del salvajismo expuesto por las barras de los equipos profesionales de fútbol, originarios de Nuevo León. Tengamos presente que el fútbol y las telenovelas, son fenómenos que facilitan el control de masas. Eventos sociales como el fútbol, pueden estudiarse con herramientas metodológicas complejas ycon enfoques teóricos innovadores y también clásicos. Pienso enlos mundos del arte de Howard Becker, para volver aprehensible, en términos académicos, el fenómeno de la violencia en el fútbol y la normalización de la pobreza en las telenovelas y losrealitys shows. La violencia es omnipresente.Hace unos días estuve en un cumpleaños del que participaron abogados, maestros normalistas y chicos con aspiraciones de anticuario. Conforme el convivio avanzaba, la violencia fue la constante: abogadas vejadas por sus maridos en plena reunión, novios que interactuaban con permanentes faltas de respeto y la historia de Aracely, una joven profesora perteneciente al sistema educativo mexicano, que, durante años, fue agredida por su marido, sobajada y violentada, física y emocionalmente. Me indignó su historia. Ella interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes, pensando que impartirían justicia. No ha sido el caso. Aracely narró las irregularidades y los abusos, que la propia autoridad ha cometido contra su persona, durante los últimos dos años, tiempo que lleva su proceso legal. Hoy los representantes del poder judicial pretenden quitarle la custodia de su hija, recurriendo a argucias que ponen en entredicho la impartición de justicia. En su proceso no hay transparencia. La explicación es la de siempre: un marido con una familia influyente que compra a la justicia. Esa noche me pregunté cuántas mujeres como Aracely están siendo violentadas por sus maridos y por el Estado. También pensé en la escandalosa y cotidiana violencia. La violencia se produce en todos los estratos sociales: es el sello de ricos ypobres, está en el mundo de los profesionistas y en el de los analfabetos. Estamos en un callejón sin salida.