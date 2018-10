Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hoy quiero hacerles un recuento de algunas canciones que han sido tan emblemáticas que llegaron a convetirse en verdaderos himnos para algunos grupos sociales o toda una generación, y así enaltecer sus estilos de vida, folosofías o preferencias.El primer ejemplo viene casi en automático, y me refiero al tema My Generation de The Who, lanzada en noviembre de 1965 y que, como su nombre lo indica, fue escrita ex profeso por Pete Townshead a los 20 años para describir los valores y estilo de vida de su generación conocida como "mod", que caracterizaba a la juventud rebelde britática de la década de los 60 y que simplemente se sentía incomprendida por los adultos de su época.Hablando de generaciones, hay que mencionar el icónico tema Smells Like Teen Spirit de Nirvana, incluido en su álbum de 1991 Nevermind. Es considerada la canción que llamó la atención de los adolescentes de la década en todo el mundo hacia el movimiento grunge, y que debido a la gran diferencia que guarbaba con las composiciones de la escena mainstream, revivió la popularidad del rock. Gracias a esto, es considerada como el himno de la Generación X, caracterizada también por esta nueva rebeldía adolescente.Por otro lado, sin duda una de los movimientos sociales y políticos más importantes del siglo XX es el encabezado por la comunidad LGBT, y que su presencia en la cultura popular es cada vez fuerte. Varios artistas de distintos géneros han dedicado temas a la liberación sexual, pero hay una canción en particular que si bien no fue escrita con ese fin, dicha comunidad la ha adoptado como uno de sus himnos más representativos, identificándose con su letra sobre fuerza personal y superación, me refiero a I Will Survive de Gloría Gaynor, lanzada en 1978 y que sigue gozando de popularidad hasta hoy.Si bien los rockeros tendemos a adoptar varias canciones como himnos, sobre todo si nos dividimos por subgéneros, sin temor a equivocarme podría afirmar que hay dos canciones que nos hace sentir orgullosos de nuestra música y nos ayudan a gritarlo a los cuatro vientos, se tratan de We Will Rock You de Queen, escrita por Brian May y lanzada en 1977; y I Love Rock 'n' Roll, escrita en 1975 Alan Merrill y Jake Hooker de The Arrows y llevada a la fama por Joan Jett & The Blackhearts en 1982.Asimismo, entre las tribus urbanas es común que se adopten canciones para ser usadas como estandartes de su filosofía, como el caso de los choppers, estos amantes de las motocicletas que utilizan el tema de 1968 Born to Be Wild de Steppenwolf como su himno, esto después de haber sido elegido como parte de la banda sonora de la película Easy Rider, acompañada del característico ruido de motocicletas, lo que provocó que hoy en día haya sido usada en incontables ocasiones para vestir escenas relacionadas con el motociclismo y la velocidad.Otro himno popular, sobre todo durante encuentros deportivos de talla internacional, es la canción compuesta por el inmortal Freddie Mercury We are the champions, también incluída en álbum de Queen, News of the world de 1977. Una de las canciones más celebres de la banda y que es popularmente utilizada para enmarcar las victorias en justas deportivas, tanto que fue elegida como la canción oficial de la Copa Mundial de Futbol de 1994.Para cerrar, hay que hablar de Imagine, el sencillo más vendido de John Lennon durante su carrera como solista y que su letra alenta luchar por un mundo en paz, sin fronteras ni divisiones de religión o nacionalidad, y que plantea la posibilidad de que la humanidad viva libre de posesiones materiales, himno que en estos tiempos de caos, todos deberíamos acoger.