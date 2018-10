Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En menos de doce semanas la gestión entrante sólo ha logrado perfilar algo con claridad: su locuacidad. El resto es confusión, contradicciones sin fin. Resultado: un enorme desasosiego. Eso tendrá un precio muy alto en la certidumbre, en inversiones y empleo.“...recuperar no sólo el petróleo, sino puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, carreteras, playas, minerales, banca, ferrocarriles y todo”. El diputado Fernández Noroña blande su trasnochada espada. Ya lo conocían y lo invitaron. Las empresas de todas esas áreas registran el desplante y nadie lo acalla. Toman ya sus previsiones, habrá consecuencias. ¿Quiénes van a gobernar? AMLO, en su afán por conseguir votos, subió y sigue subiendo a muchos kamikazes. Algunos serán tripulación.. Morena –sea lo que sea- igual echa al piso la Reforma Energética o la Educativa -apoyando a la CNTE- que agrede a las FFAA y al Judicial. ¡Vengan al botín de destrucción!“Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad, la violencia en general y desde luego proteger a las mujeres, se van a crear sólo en el Estado de México 32 coordinaciones territoriales y en cada una van a trabajar de manera conjunta policías y militares de todas las corporaciones, la Policía Federal, Policía Militar, Policía Naval, la Policía Ministerial, el acuerdo es que estén policías municipales y estatales y va a haber Mando Único en cada corporación”.El regreso a los cuarteles fue promesa de campaña, después vinieron la Gendarmería, la permanencia de las FFAA en las calles hasta el 2024, la fusión de las FFAA con las policías y otra¿Es desconocimiento, prepotencia o ambas?Sobre el Mando Único su futuro Secretario de Seguridad había dicho: “No es problema de quién manda, es un problema de qué calidad tienen los cuerpos de seguridad...” descalificando así la solución del Mando Único que su jefe ahora enarbola. ¿Cómo se arma el rompecabezas? El Jefe no se coordina con sus subalternos, van cuatro meses de bandazos. Ahora anuncia la contratación de 50 mil nuevos efectivos para las FFAA. ¿Y los recursos?El NAICM puede ser el bautizo y la tumba de la próxima gestión. La obra está encaminada. Autofinanciable, técnicamente respaldada por las máximas instancias nacionales y extranjeras. Revisarlo, por supuesto también denunciar en el caso de irregularidades, pero al final respetar los estudios técnicos, no tirar alrededor de 10,000 mdd, la mitad de una refinería -y tener la madurez para consolidar una obra central para todo México-. Eso era lo racional. ¿Consulta? Los machetes de Atenco –revividos por AMLO- ya advirtieron,Que la refinería no se licite. Otra y mayúscula. Se cree el dueño de México. El NAICM puede convertirse en un monumento de concreto, muy concreto, a la estolidez. Por dar juego a todos, y hay varios incendios: NAICM, CONACYT, foros de pacificación kaputt, violencia de la CNTE en los educativos, revuelta de burócratas con prejubilaciones en Banxico, Hacienda y otros, controladores aéreos amenazando con huelga, militares molestos, etc. El mundo observa la piromanía del futuro gobierno. Es suicida.Si continúan con la mecánica incendiaria –indefinición en el sector energético, veto a la inversión privada en tratamiento de agua potable, modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial- “una sacudida (sic) dice Monreal”, censo partidario para los programas sociales, sublevación ante la guillotina generalizada para los salarios, despido de 2000 empleados del Senadoel fuego terminará dominando y devorando todo. Hay más, desaparición del Estado Mayor Presidencial por decreto, brincando así normatividades internas e internacionales como la Convención sobre Misiones Especiales firmada por México ante la ONU.Nuevas “Brigadas de la Policía Militar” se harán cargo de la seguridad de los jefes de estado extranjeros en la toma de posesión. Estamos obligados por esa convención a darla. ¡Vaya responsabilidad! Destrucción de la experiencia y apuesta a lo inexistente. Mientras aquí digerimos la tajante y superficial negativa de AMLO al uso de la técnica de extracción llamada fracking, y la Sener muestra que las metas de producción planteadas son imposibles sin ella, EU anuncia que duplicará sus exportaciones de crudo basadas en... el fracking.