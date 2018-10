El poder de diferenciar

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Guanajuato debe ser diferente al resto del país, nuestra tierra puede ser distinta a todo lo que nos rodea, pero se necesita una voluntad inquebrantable para cumplir con las promesas de campaña. Diego Sinhue Rodríguez ganó la elección con la promesa de honestidad y transparencia. Algo que no pudo cumplir su antecesor Miguel Márquez, ni otros gobiernos estatales.¿Sabe usted qué gobierno brilla por su voluntad de transparencia y una estrategia abierta de no dejar en la impunidad la corrupción? No lo conozco.Pocas cosas son tan poderosas como la diferenciación en los mercados. En todo, ya sea el de compra-venta de bienes y servicios o en la arena política. Andrés Manuel López Obrador se diferenció de todos sus contendientes durante 12 años con la marca del “honesto”, del sencillo, del austero. Su triunfo se cristalizó por el contraste con el actual sexenio agónico, el de mayor corrupción de los últimos tiempos.La oportunidad para los gobiernos estatales de la oposición está en diferenciar aún más sus políticas públicas. Ninguno lo hace y más bien todos tienenGuanajuato puede ser el estado donde el crecimiento sea fruto de la conquista de la seguridad pública, la agilidad gubernamental y la vocación para atraer inversión. Mientras la nueva Administración federal se debate entre promesas de bonanza sin productividad; mientras le da de palos a los buenos proyectos y a las reformas útiles, en Guanajuato se puede acelerar todo lo bueno que se ha hecho en los últimos años: más parques industriales, menos burocracia, más participación ciudadana, sobre todo de quienes tienen experiencia y conocimiento en los diferentes sectores.Andrés Manuel López Obrador carga un megáfono gigante, que usa todos los días para “dar línea”, calificar a sus críticos y plantear proyectos caros y de dudosa utilidad. En Guanajuato debe haber una oreja grande grande, que capte bien las voces de la imaginación y la creatividad de los ciudadanos; que entienda lay, como en la regla de Pareto, se tendrá que dedicar el 80% del esfuerzo para regresar a la paz perdida.Para articular una estrategia se necesitan muchas horas de silla, más que corte de listones, mítines y sermones. El gobierno ya no puede ser itinerante como lo fue el de Miguel Márquez, con esa angustia por hablar, por decir y por exponer, desde un púlpito perpetuo.A diferencia de lo que planea la nueva Administración federal, Guanajuato deberá escuchar a los mejores expertos.ni de quienes tienen la ‘expertise’ para brindar los servicios que urgen, en particularEsperamos un sexenio de alto rendimiento, de alta productividad, con metas y objetivos claros.Además deberá contar con un buen esfuerzo de comunicación, no tanto para promover la figura del gobernante, los alcaldes y sus funcionarios, sino para alinear el esfuerzo de todos los guanajuatenses hacia las metas propuestas. Es una gran oportunidad.