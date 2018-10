Salud emocional

Presta atención a tus síntomas

Dentro de la sociedad del siglo XXI, donde la vida se lleva a un ritmo frenético y acelerado pocas veces nos tomamos el tiempo para hacer una revisión de nuestro estado de salud físico y pocas veces de nuestro estado de salud a nivel emocional.Hoy precisamente al llegar a trabajar, estas líneas cobraron mayor sentido. Una persona se acercó a mi compartiéndome un par de malestares físicos, entre los cuales se encontraban dolor de cabeza, nauseas, dolor estomacal y, por si no fuera suficiente con ese cúmulo de síntomas, para los cuales estoy seguro necesitaría una farmacia para surtir medicamentos que le ayudaran con los malestares físicos.Esta persona llevaba algunos días sin poder dormir placenteramente y como consecuencia, no puede recuperarse para continuar sus actividades cotidianas como lo hace normalmente.Durante la charla con esta persona, salieron a relucir algunas situaciones que estaban modificando su vida diaria y que le generaban estrés.Después de comentar un poco sobre esta situación, el individuo llegó a una conclusión: “el estrés me está causando esto”.Una vez que concluyócon la reflexión y entender que un mal manejo de las emociones puede tener consecuencias a nivel físico, nos despedimos.Terminada la charla, reflexione acerca de la poca la importancia que le damos alcorrecto manejo de nuestras emociones y comencé a recordar a una gran cantidad de personas que conozco, unas que son cercanas a mi y otras que he conocido gracias a mi profesión, que manifiestan alguna situación relacionada con el manejo de sus emociones y que tienen o han tenido repercusiones en su estado de salud.Hoy en día no se tiene el tiempo o no hacemos el espacio para reflexionar un mínimoacerca de nuestras emociones y sentimientos; sobre lo que ha pasado en nuestra vida o incluso para lo que ha sucedido díaa día.Sólo sabemos que hemos aumentado un par de kilos en las últimas semanas o que los hemos perdido; sabemos que tenemos algunos malestares recurrentes, como dolor de cabeza, dolor abdominal, insomnio, cansancio y que normalmente los atribuimos a los “achaques de la edad”.Realmente ¿será esa la verdadera causa?,o tal vez, ¿necesito poner atención a lo que mi cuerpo me dice?De acuerdo con un estudio publicado por la OMS en 2004, México es el país con el mayor número de personas con estrés, tristes o con depresión. El 75 de cada 100 personas sufren de algún malestar a nivel emocional, provocado por distintas causas. Estas cifras son realmente de llamar la atención y son un signo de alarma para la población.Es momento de detenernosa pensar un poco en la salud a nivel emocional.Nadie mejor que tu conoce tú, conoce tu cuerpo; cuando detectes que algo no va bien y aparezcan síntomas físicos como: cansancio excesivo, dolores de cabeza constantes, problemas gástricos, problemas de presión arterial, es necesario acudir con un profesional para atender las alertas que envía tu cuerpo y no sólo atenderlas con medicamentos que podrían llegar a enmascarar los síntomas.Comúnmente estamos rodeados de personas, en esos momentos cuando diversas problemáticas te estén agobiando es importante mantenerse en comunicación con las personas de confianza que te puedan ayudar a salir de ese estado emocional.Esta ayuda la podemos encontrar en la familia, con los amigos, compañeros de trabajo, compañeros de gimnasio, entre otros.Es importante que dejes los pendientes y las cosas estresantes, y que puedas hacer eso que te apasiona y te relaja: disfrutar un par de películas en casa, la convivencia con la familia. Estar en la era de la tecnología tiene sus ventajas,después de todo. Siempre son bienvenidos esos 5 minutos de relajación.Practicar algún deporte o alguna actividad que movilice tu cuerpo, ayuda para liberar un poco ese cúmulo de emociones estresantes y así sentirse mejor, lo que permitirá mantener tu mente centrada en otras cosas.Normalmente acudir con un psicólogo o terapeuta, que te ayude a desarrollar habilidades para el manejo de las emociones, lo ponemos en nuestra lista de opciones como último recurso, porque existen creencias o prejuicios acerca de esta alternativa.No obstante, es la mejor manera de atender los problemas a nivel emocional y de esta forma lograr una salud integral.Después de todo acudir al psicólogo no es para toda la vida, únicamente será hasta que logres resolver ese conflicto emocional y puedas desarrollar habilidades para enfrentar las situaciones que puedan llegar a presentarse en un futuro.Así pues, podemos observar como las emociones cobran relevancia en el bienestar general y que olvidar esta área puede llegar a tener repercusiones en el día a día. Lo mejor es atender las emociones antes de que comiencen a gritarle al cuerpo que algo esta mal.