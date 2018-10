LLEGA CORREO DE UCRANIA

Un correo electrónico fue la clave para descubrir la muerte de una mujer...Ni tan siquiera sushabían tratado de encontrarla o visitado el apartamento de la mujer quesola, recostada en su cama.A la casa le cortaron, pero no el alquiles porque se cargaba automáticamente aSegún El Mundo, la clave para sospechar qué pasaba, fue un correo electrónico que llegó desde Ucrania a la policía de, donde una mujer buscaba a su hermana.Elseñalaba que su hermana tenía años que no la contactaba, ella vivía en. Ante ello, autoridades visitaron el edificio, donde años antes habían reportado malos olores, pero no encontraron nada raro y se retiraron.Sin embargo, las autoridades volvieron al apartamento, esta vez entraron y descubrieron que la inquilina había muerto, aunque por el estado de, no se sabía si era mujer u hombre.La autopsia confirmó que la mujer falleció de causas naturales.Investigadores, según El Mundo, señalaron que la mujer murió en octubre de 2010, a la edad de 57 años.