Investigan a estudiante por repartir galletas con las cenizas de sus abuelos

La policía investiga el caso de un joven estudiante acusado por hacer galletas con las cenizas de sus abuelos.

El chico distribuyó a sus compañeros de clase, las galletas y por fortuna no se han detectados daños físicos a quienes las comieron.

El hecho ocurrió en la Academia DaVinci Charter en Davis, California, Estados Unidos.

Las primeras investigaciones apuntan a que el joven llevó galletas de azúcar y las repartió a por lo menos nueve estudiantes.

Los chicos supuestamente descubrieron que el joven había mezclado las cenizas de sus abuelos y reportaron los hechos a las autoridades escolares y el caso se puso a disposición de la policía.

Autoriades de justicia sorprendidas

El teniente de la policía de Davis, Paul Doroshov, se mostró sorprendido ante el caso, y dijo que por ahora no se han presentados personas enfermas por el consumo de estas galletas.

"No, esta es una extraña (…) No he oído hablar de nadie que se haya enfermado o que alguien haya sufrido daños físicos o fisiológicos por esto".