El video que demuestra la trampa de la Selección Mexicana

Molestos por los premios

Emborracharon al psicólogo

Fallas sospechosas ante Japón

En entrevista con @hagala_ el ex portero Javier 'Gato' Vargas reveló que en los Olímpicos del 68 se dejaron ganar en Semifinales ante Bulgaria y por el bronce ante Japón, por adeudos y diferencias con directivos. pic.twitter.com/bhTbDbejM9 — History Liga MX (@History_LigaMX) October 17, 2018

El Tri Olímpico de 1968 que se dejó perder, según Javier Vargas:

Guardó el secreto por cinco décadas, como todos los integrantes de aquella, peroreveló la verdad y el video parece respaldarlo.El ex portero dele integrante delque representó aen la justa olímpica de casa, confesó que ante la falta del pago de los directivos para aquel equipo, entre los jugadores decidieron dejarse perder en laanteen el, en el que se jugaban el pase a la Final por la Medalla de Oro.Además, en el duelo por la presea de bronce ante, se repitieron las actitudes sospechosas y uno de los seleccionados habría fallado intencionalmente un penal."Yo creo que no nos pasó ni por la mente, no teníamos la capacidad de valorar y darnos cuenta de que nos estábamos hundiendo nosotros mismos", reconoció el hoy ex futbolistade 77 años, en entrevista radial paraAquella Selección integrada por jugadores profesionales de la Liga, era dirigida pory en la primera ronda le ganó a Colombia, perdió cony goleó apara avanzar a los Cuartos de Final.Pidieron a los directivos de la, que en caso de ganarle aen Cuartos, se pagaran premios al grupo y mejores condiciones de viaje para iren donde se jugaría laElle ganó a2-0 en ely debía jugar la Semifinal contra, en el, en la antesala de la gloria por la medalla de, pero los federativos no cumplieron la petición de premios."Ahí vino la rebeldía, hablamos con los jerarcas, los cabezas del grupo determinaron y todos estuvimos de acuerdo en que no seguíamos adelante", reveló el"No suspendimos el partido porque se tenía que jugar, había un compromiso a nivel nacional, no dependía de nosotros".El viaje afue otro episodio."Nos trajeron en "Pullman" (en tren dormitorio) porque no queríamos que nos trajeran en avión, hubo indisciplinas, la mayoría nos fuimos al carro bar y estuvimos ahí muy noche, nos mandaron al psicólogo para ver si podía hacer algo al respecto; pobre psicólogo, no hizo nada, al contrario, lo emborrachamos (...) se hizo un desastre, o sea, fue desastrozo, pero nunca se supo, quedó y todo eso que pasó nunca salió a la luz pública. La gente no sabe todavía que pasó en ese", confesóAntes del juego contra los búlgaros,se percató de la inconformidad de los jugadores."Nos dijo que él nos apoyaba, que él estaba de acuerdo en lo que nosotros concluyéramos. Decidimos que no jugábamos aquí (en) contray cuando él ya lo sabía, llegamos del hotel al Estadio Jalisco y nos dijo, 'yo nada más les voy a preguntar quién quiere jugar y me levantan la mano'. Desgraciadamente nadie levantó la mano y todos dijimos que no, que estábamos todos en el mismo paquete", agregó.El técnico armó la alineación y salieron a la cancha en un juego que perdieronfrente a los europeos."Entramos a la cancha, pero con la consigna de que no queríamos jugar y yo pienso que, yéndome a la cabeza de todos, dijimos 'vamos a perder como un desquite', entonces no jugamos bien, desde luego que aquí nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros y después teníamos que ir apara jugar contra Japón por el tercer lugar y ahí todavía había alguna oportunidad", declaró el ex portero.Ya en elperdió 2-0 antey dejó ir ahí la medalla de bronce. Aquel duelo es recordado por la protesta de los aficionados, quienes lanzaron cojines al campo, protestanto por la actitud de los jugadores locales, que fallaron vafrias ocasiones clara para anotar e incluso desperdiciaron un penal."La gente lo debe recordar, nosotros no quitamos el dedo del renglón, todavía Vicente Pereda tuvo un penalti y él nos dijo que lo había fallado intencionalmente porque las cosas estaban de esa manera, entonces fue un caos", reveló el ex seleccionado."Nos equivocamos, nosotros tuvimos la culpa de lo que pasó en las, pero yo creo que todavía no asimilamos bien de que pudimos haber hecho más en el futbol (olímpico) a ese nivel, si no hubiéramos cometido ese error", dijoJavier VargasMario "Pichojos" PérezHéctor PulidoHéctor SanabriaJorge ArévaloLuis RegueiroJuan AlvaradoIgnacio BasagurenAlbino MoralesJosé ÁlvarezLuis EstradaVicente PeredaJesús MendozaJuan Manuel AlejándrezHumberto MedinaJavier Sánchez GalindoElías MuñozBernardo HernándezCesáreo VictorinoFernando BustosDT: Ignacio Trelles