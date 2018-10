“¿Realmente tiene valor el Sistema Nacional de Competencias?



Felicitamos a los ganadores y no tenemos nada en contra de ellos, pero acaso ¿Siempre deben ganar los mismos? ¿Cómo se supone que surjan nuevos talentos si te desmotivan sobremanera? ¿Por qué no podían ser cuatro ganadores?



Son las preguntas que hoy nos hacemos y le hacemos al Jurado Calificador y al Instituto Hidalguense del Deporte.



La directora se levanta el cuello diciendo que "subimos" 3 lugares a Nivel Nacional, pero en la práctica se repite la historia que vivió Dalahí Meza de Natación, ganadora de seis preseas en ON 2017. En ese entonces se alegó falta de curriculum internacional para no otorgarle el PED. Ahora en 2018 los logros de José Antonio García de Dios, Máximo medallista hidalguense de Olimpiada Nacional, Subcampeón Panamericano de Ajedrez, Campeón Internacional de la Copa Independencia, Campeón Nacional de Blitz, Seleccionado Nacional y Campeón Sub-16 del Abierto Nacional tampoco fueron suficientes.



Seguirás brillando con luz propia hermano”, se leía en el post en redes sociales del Entrenador.