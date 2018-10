50 años después.. El portero de México Javier Gato Vargas revela que en Olímpicos del 68... México se dejó perder en semifinales ante Bulgaria y por el bronce ante Japón por adeudos y diferencias con directivos llegando al grado de fallar Pereda un penal de manera intencional — Pedro Antonio Flores Hágala (@hagala_) October 16, 2018



“No jugamos bien, desde luego que no jugamos bien, aquí (en México) nos ganaron con mucha facilidad los búlgaros”, reveló.

Fallaron penal a propósito, perdieron medalla de bronce ante Japón y embriagaron a psicólogo



“Hubo indisciplinas, la mayoría nos fuimos al carrito del bar y estuvimos ahí muy noche. Nos mandaron al psicólogo, pues para ver si podía hacer algo al respecto. ¡Pobre del psicólogo! No hizo nada, al contrario, lo emborrachamos”, contó.

En entrevista con @hagala_ el ex portero Javier 'Gato' Vargas reveló que en los Olímpicos del 68 se dejaron ganar en Semifinales ante Bulgaria y por el bronce ante Japón, por adeudos y diferencias con directivos.

Pedro Antonio Flores, comentarista conocido por decirquien le contó que hace 50 años en los Juegos Olímpicos de México 68, los últimos dos partidos los perdieron a propósito.El 'Gato' contó que los cabezas del grupo de jugadores,pero no suspendieron el partido, porque no dependía de ellos.Incluso,Antes del partido ante los búlgaros, el entrenador preguntó quién quería jugar, pero nadie levantó la mano, ya que no querían jugar. Al momento de entrar a la cancha del Estadio Jalisco,En el partido ante Bulgaria,por Vicente Pedera, pero éste también fue con intención de no anotar., la Selección Mexicana viajó a la Ciudad de México y Vargas reveló que 'todo fue un caos'.pero quedó en cuarto lugar, perdiendo ante Japón y