firmó uncon el que se convertirá ende, en, con ganancias depor noche, reportó Daily Mail.La cantante iniciará con su show en 2019, en el MGM, recinto que tienen capacidad para 5 mil 200 asistentes.Anteriormente,poseía las mayores ganancias de presentación en, con ingresos depor show.Aunque todavía no hay declaraciones oficiales por parte des, la fuente menciona que se espera que este jueves se haga un anuncio, que también servirá como conmemoración deldel lanzamiento deEl equipo de la intérprete mantuvo negociaciones por 6 meses, y se sabe que la duración inicial del contrato sería por 2 años.El nuevo contrato de la cantante surge gracias a que, su anterior empleador, también en la Ciudad del Juego, decidió no renovar el espectáculode la intérprete, que llevaba ya 4 años en cartelera.

¿Te acuerdas de Titanic?

Celine Dion

My Heart Will Go On

Titanic

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Canadá

Unison

la artista canadiense con más discos vendidos en el mundo.

coliseo del hotel Caesars Palace en Las Vegas

Britney Spears.

es mayormente conocida por interpretar la canciónque conmueve a todos cuando la escuchan en la película, protagonizada porPero antes de lograr el éxito internacional,emergió como estrella adolescente en su país natal, lanzando una serie de álbumes en francés.​ En 1990 lanzó, su primer disco en inglés que marcó el inicio de su destacada carrera, convirtiéndose enFue en 2002 cuando firmó un contrato por tres años (que luego se extenderían a cinco) para llevar a cabo una serie de conciertos en el, donde ahora se presentaTAMBIÉN LEE:

