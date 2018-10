Carlos Rivera confiesa en La Voz... México 'el martirio' que vivió en TV Azteca

*

*

Hace poco audicionó para el programa en Televisa una ex ganadora de La Academia, que dijo, sigue tocando puertas. FOTO: Especial.



"Gané un concurso, de repente pensé que iba a llegar todo y, pues no, no llegó nada. Y de repente también tuve un contrato terrible (con TV Azteca) por muchos años y hasta que me pude liberar de eso, pude empezar a trabajar con mi carrera, muchas veces yo solo, también tocando puertas, buscando oportunidades. Sé lo que tú vives, lo que tú sientes"

Jolette estuvo 'atada de manos'

Jolette, una de las concursantes más polémicas y hasta ahora populares de La Academia. FOTO: Google.



"Por eso muchos de los ex académicos desaparecieron y no podían hacer nada, no los veías en otra televisora. A Jolette le ofrecieron muchos proyectos en otros lados y no podía aceptarlos", menciona un canal sobre espectáculos.

Carlos en uno de los conciertos para el programa de TV Azteca. FOTO: YouTube.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Carlos Rivera es uno de los artistas mexicanos que más crece actualmente, y es uno de los coaches en La Voz... México, pero el público no olvida que se dio a conocer en La Academia, donde fue una de las sorpresas por su talento para el canto.Pero Rivera contó, en el programa de Televisa, que en realidad vivió, donde las oportunidades para desarrollar su carrera no llegaron.Carlos hablaba con una participante en audición, y le contó que la comprende, pues también él estuvo tocando puertas durante mucho tiempo y pasó por una experiencia que muchosEl contrato que le hizo firmar La Academia fue de 7 años, yhabría contado lo que les pasa a los artistas egresados; al parecer son 'liberados' cuando 'ellos' quieren, y el artista no puede hacer nada en otra televisora.Carlos ganó el primer lugar de la tercera generación pero fue hasta años después que comenzó a despegar con su talento, y al igual que él, poco a poco los artistas se abren y cuentan aquello que tenían miedo de contar, pues ante el 'boom' de varias, llegar a ser vetado de una televisora ya no es el fin de una carrera.Con información de Vaya Vaya TV, y TVNotas.