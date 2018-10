"Tanto así como una relación, no hay relación. No sé qué tan ciertos, que tan reales sean esos mensajes. No tengo nada en contra de la señora, no tengo celos, admiro su trabajo, como mujer trabajadora"

Kate 'no se ayudó' con dinero de Guzmán



"Sí tenía conocimiento (...) para que lo representara en la película que en un futuro se iba a hacer"

*



"Sería un honor que una actriz tan, con la carrera que ella tiene", dijo seria.

Emma Coronel habla incluso sobre Donald Trump



"El señor se da demasiada importancia, pero él sería incapaz de amenazar a alguien".

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, dijo con mucha claridad que no siente celos de Kate del Castillo, y para ella no es más que un rumor la 'relación' entre la actriz y él.Vuelve a circular en los medios de comunicación el momento en que Coronel habló sobre la actriz y Joaquín Guzmán; se le dijo que él expresó mucha admiración y cariño por la actriz, pero Emma dijo que lo único que siente hacia Kate es admiración.Se le preguntó si cree que ella se benefició económicamente "con dinero del señor Guzmán", y contestó muy segura "por supuesto que no", aunque dijo que sí tenía conocimiento sobre el poder que "le dio a ella":La entrevista la dio para Univision, e incluso le dijo al periodista que le parecería bien que Kate la interpretara en una película.La famosa mujer habló inlcuso sobre Donald Trump y la supuesta amenaza de muerte que le habría hecho su esposo.Con información de Univision Noticias.