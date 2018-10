PRIMERAS IMÁGENES DE EMMA WATSON EN 'MUJERCITAS' para el 2019 pic.twitter.com/HCCvyEAWuy — Cine Planeta (@cineplanetapage) October 10, 2018

Un apuesto CEO

Brendan Wallace. FOTO: YouTube.

El motivo del 'silencio' de la actriz



“Quiero ser congruente. No puedo hablar sobre mi novio en una entrevista y luego esperar que la gente no me tome fotos de paparazzi caminando afuera de mi casa. No se puede tener las dos cosas”

La comida fue de lo más sencilla. FOTOS: Tomadas de Instagram.

Emma Watson está rompiendo el corazón de sus admiradores por todo el mundo, 'pero la perdonan'. Resulta que la actriz fue captada con su nuevo novio...Las fotos habrían sido tomadas el pasado sábado, mientras la actriz se tomaba un descanso entre grabaciones delde, donde actúa junto aAsí como 'arrasó' en taquilla con, ésta película promete ser un éxito por la entrañable historia y el reparto.Pero volvamos al novio, el hombre que está conquistando a Emma; se trata de unempresarial de tecnología, jefe cofundador de empresas como; el treintañero aparece en varios videos en YouTube donde da charlas sobre economía.Además, las fans de Emma aseguran que el hombre es 'guapísimo'.estudió en la Universidad de Stanford, es neoyorkino, y ahora tiene la atención de los medios al ser visto con 'Hermione' saliendo de un humilde restaurante.Se bebieron unos cocteles; ella llevaba una camiseta de béisbol a rayas, shorts vaqueros y gorra hacia atrás, y no sabemos si no los reconocieron, o a los otros clientes les ganaron los nervios y mejor respetaron la tranqulidad de la pareja.Pero al parecer Emma no hablará de él, pues en una entrevista que le hicieron hace tiempo dejó claro cómo se maneja ante los medios y sus relaciones:Con información de Cosmopolitan y Elle.