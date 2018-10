Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En un intento por atrapar a nuevas audiencias,lanzará, proyecto serial de doce títulos que busca revivir las telenovelas que marcaron una época en la televisión abierta y que hasta hoy, siguen siendo referente por lo innovadoras que resultaron en su época, por sus villanos o por la forma en la que sus temáticas influyeron en la sociedad.-de acuerdo a un comunicado de la empresa- será una antología de dramas seriados, realizados en formatos de 25 capítulos y con "los más altos valores de producción" y al mismo tiempo buscarán mantener la misma intensidad dramática y fuerza de los personajes pero ahora con un enfoque multiplataforma.La nueva forma de presentar estos éxitos de la televisión es opuesta a como resultaron exitosas en el pasado, para empezar porque la forma de consumir televisión ha cambiado, y luego, porque muchas de estas historias eran de largo aliento y ahora se apuesta por historias cortas.¿Cuáles son estas historias y de qué se trataban? A continuación te mostramos los 12 títulos a los que Televisa les ha vuelto a apostar.Si hay un referente de villanas en la televisión esa es Catalina Creel, la mujer que siempre usaba un parche en el ojo que, curiosamente, combinaba con todos sus atuendos y que terminó imponiendo moda afuera de la pantalla chica. ¿De qué se trata? De las atrocidades que puede cometer una madre, en este caso Catalina Creel (interpretada por María Rubio) por sobreproteger a su hijo (Alejandro Camacho). Asesina a quien resulte el mínimo obstáculo para sus planes. Gonzalo Vega y Diana Bracho fueron parte de esta historia del 86La historia trata de Paola, una mujer aburrida de su vida matrimonial que un día decide irse a la playa con su amante, allí, conoce a una mujer que es idéntica a ella, llamada Paulina, a la que le pide usurpar su lugar. Aunque Paulina no quería, la presión por el dinero la llevó a aceptar el trato que le ofrecía Paola pero, con el tiempo, se enamora de Carlos Daniel, el esposo de Paola. Claro que no la tienen nada fácil cuando Daniel se da cuenta de la farsa. Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Chantal Andere y Arturo Peniche protagonizaron esta novela de 102 capítulos.Una historia de 1983 donde se mezcla lo paranormal con el melodrama. Luego de quedar viuda, Beatriz (Jacqueline Andere) conoce a Enrique Di Martino (Ernesto Alonso), un hombre que la seduce con sus detalles y consigue casarse con ella. Al mudarse a su mansión con sus hijos -donde viven también los hijos de él-, descubre las cosas raras que ocurren allí y la maldad que hay en su esposo. Se da cuenta de que en realidad, Enrique podría ser el mismo diablo, que ha conseguido su fortuna a costa de hacer el mal.Cuánto odio se ganó Bárbara Mori cuando interpretó a Rubí, la mujer calculadora y cruel que hacía de todo por tener dinero y salir de la vecindad en la que creció. La historia de Yolanda Vargas Dulché ya había sido interpretada en el pasado por Fanny Cano.Valentín Pimpstein produjo esta historia en 1980, protagonizada por Lucía Méndez y Enrique Álvarez Félix. Trata de Fernanda, una mujer que trabaja como prostituta y es conocida como "Colorina".Victoria Ruffo y César Évora protagonizaron esta telenovela que trata de una mujer a punto de salir de prisión -donde estuvo muchos años- por un crimen que no cometió.. Verónica Castro protagonizó esta telenovela junto a Rogelio Guerra. Es una producción de Valentín Pimpstein para Televisa de 1979 cuyo éxito la hizo cambiar de horario.Otra producción de Valentín protagonizada por Verónica Castro y Eduardo Capetillo. Una mujer pobre que no tiene modales y viste como hombre se encuentra con el amor de su vida en una mansión y por accidente, pero para lograr el amor tendrá que pasar por muchas adversidades.Valentín Pimpstein produjo esta historia para lo que entonces era Telesistema Mexicano , hoy Televisa, en 1965. Está basada en una radionovela y ha tenido, como muchas de las anteriores, varios remakes.Hasta ahora ha perdurado la canción que fue la entrada de esta telenovela, hecha por Timbiriche. La historia fue protagonizada por Adela Noriega (Maricruz), hoy completamente alejada, así como Thalía (Beatriz), Ernesto Laguardia y Rafael Rojas. Ambas están por "dejar" la niñez y cumplir quince años, lo que implica conocer muchachos y enamorarse por primera vez.Adela Noriega y René Strickler protagonizaron esta historia producida por Carla Estrada.José Rendón produjo esta telenovela protagonizada por Edith González y Eduardo Palomo.