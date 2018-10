Genera tráfico rehabilitación de Díaz Ordaz; en el centro denuncian falta de alumbrado

Y en el Centro denuncian faltan de alumbrado público

A partir de las 12 de la tarde, el bulevar Díaz Ordaz en su tramo de calle Ocampo a Puentes de Guadalupe se encuentra saturado de vehículos, debido a los trabajos de rehabilitación que se realizan en parte de la vialidad.La Dirección avisó que los conductores podrán circular en vías alternas por la calle Pedro Moreno y tomar Álvaro Obregón para dirigirse hacia el Paso a Desnivel, o integrarse a la calle 16 de Septiembre para llegar a la glorieta del Puente de Guadalupe y la calle La Fragua y Leandro Valle solamente tendrán tránsito local, pero se podrá ingresar por 20 de Noviembre y Manuel Doblado.Sin embargo, avenida Primero de mayo, Pedro Moreno, Avenida Juan José Torres Landa y Revolución presentaron fuerte congestión vial en las horas pico después de las 12 del día.Comerciantes de la zona y vecinos del lugar denunciaron que las obras de rehabilitación generan banquetas peligrosas donde algunos conocidos ya han tenido la mala suerte de tropezar y lesionarse.“Lo malo es que no siempre tienen señalamientos, o los propios señalamientos se caen y estorban, uno no los ve y se tropieza, luego hay hasta una coladera si tapa, el terreno se vuelve muy inestable, esperamos que pronto terminen para que le den su arreglada a la banqueta también”, señaló la señora Virginia.El director de Obra Pública del municipio Jonathan Muñoz Angulo aseguró que las banquetas serán rehabilitadas al término de la obra.En alerta se mantuvieron vecinos de las privadas Montealban y Teotihuacán en la zona centro de Irapuato, luego de que la noche de este martes 16 de octubre el alumbrado público no funcionara.Las privadas, entre las calles Manuel Doblado y 20 de noviembre en el primer cuadro de la ciudad, se quedaron completamente a oscuras la noche de este 16 de octubre, algo muy frecuente en la época de lluvias.“El problema es que está solo, no tenemos mucha vigilancia, sólo hay dos entradas, ya hemos reportado, en cuestión de robos sobre todo, porque casi a todos los vecinos les han robado”, comentó una de las vecinas.Tanto robo a vehículos como a casa habitación se han registrado en la zona, por lo que quedarse sin luz duplica la posibilidad de ser víctimas de algún delito, solicitando a las autoridades de Servicios Públicos Municipales.“A mi papá ya entraron dos veces a robarle a su casa, a mi no me han robado, pero no quiero que sea mi primera vez porque se fue la luz, tenemos miedo, yo tengo miedo, por eso necesitamos que nos pongan la luz, los carros están desprotegidos, y nosotros también”, agregó otro de los vecinos.Los vecinos de ambas vialidades incluso han tenido que cambiar puertas y chapas, pues han sido forzadas, pero lo que más lamentan es haber perdido la seguridad de estar dentro de sus propios hogares.“Por todas estas situaciones y por otras tantas, además de la poca vigilancia, no podemos estar sin luz”, comentaron. (Información de Ivonne Mancera)