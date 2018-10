Ya pueden llorar a sus familiares

Reviven dolor



“A nosotros sólo nos dijeron en la Presidencia Municipal que abriéramos la tumba, sin tocar nada”, dijo el sepulturero al tomar una barra metálica para golpear la lápida.

Un ataúd de madera



“Lo hacemos de buena fe, pero no es nuestra obligación”, mencionó uno mientras se coloca guantes de plástico.

Identifican a Leonardo



“Que pasen la carroza lo más cerca que se pueda para que suban el cuerpo”, ordena otros de los policías ministeriales que acudieron a la diligencia.

Abandona cementerio de Arandas



“Me da gusto haber recuperado el cuerpo de mi hijo, sigue el dolor, pero gracias a Dios ya sé que tengo el cuerpo y le puedo dar cristiana sepultura”, dijo entre lágrimas, sin mencionar algo más.

‘Enterré con mucho amor a su hijo’, mamá de Cristian



“Ahorita siento dolor pero mucha emoción, porque ahora sí mi corazón me dice que esto sí es lo que quedó de mi hijo, porque no es mucho, pero yo le doy gracias a Dios que al final sé que es mi hijo porque mi corazón me dice”, narró.

Visitó la tumba de quien creía era su hijo

Mensaje a mamá de Leonardo Daniel



“Solamente le digo a la señora que yo enterré con mucho amor a su hijo, le di mi bendición, platiqué con él, me despedí de mi hijo en él porque pensé que era mío”, dijo.



“Le mandé decir su misa, lo bendijeron con mucho amor y lo llevé al panteón, que me disculpe porque a mí me da mucha pena lo que a ella le pasó, pero por un hecho pensado no hubiera enterrado a un muchacho que no me correspondía”, aseguró.



“Bendito sea Dios que ya están descansando los dos, tanto Cristian Alejandro como Leonardo Daniel, nacieron el mismo día, el mismo año, el mismo mes y están descansando en paz el mismo mes”, finalizó.

En sólo cinco minutos los ocho ladrillos que cubrían el féretro donde descansaba el cuerpo del leonés Leonardo Daniel Macías Salgado fueron demolidos por don Antonio, el sepulturero delAgentes ministeriales, personal dely autoridades municipales acudieron a dicho cementerio para exhumar el cuerpo de Daniel a las 11 de la mañana de ayer.. 1 de septiembre del 2018”, tenía escrito en los ladrillos que retiró el empleado del camposanto, aunque en realidad ahí descansaba el cuerpo de Leonardo Daniel, originario de León yhace tres meses.La cavidad quedó vacía en espera de recibir los restos de Cristian Alejandro que por fin llegaron a Arandas a las 8:40 de la mañana de ayer directo de Laredo, Texas, para ser sepultados en la fosa 7 del lote 11 después de dos años.Por un error del personal de la funeraria “ ”, contratada por las familias de Leonardo Daniel y Cristian Alejandro , el cuerpo y los restos fueron intercambiados. Ambos jóvenes tenían un parecido físico y ambos nacieron el mismo 25 de octubre.El dolor de ambas familias volvió a sentirse fuerte y a calar hondo, aunque ahora tienen la certeza de que por fin sus respectivos hijos estarán descansando en sus lugares de origen:A cada golpe que da al concreto los familiares de Leonardo Daniel observan con dolor y tristeza. Ahí está a menos de siete metros, mamá del joven leonés que el próximo 25 de octubre festejaría su cumpleaños.Del otro lado de la cripta está, hermano mayor de Cristian, quien observa con la mirada perdida y una mano en la barbilla. Tuvo que estar presente para autorizar que abrieran la tumba donde también están sepultados sus abuelos.Nadie habla, sólo se escucha el golpeteo de la barra metálica y hasta que queda descubierto el ataúd de madera el sepulturero se retira rápidamente.El agente del Ministerio Público ordena a los elementos de Protección Civil Municipal que extraigan la caja pero dudan en hacerlo. Luego pide apoyo a los empleados de la funeraria de Nuevo León y éstos acceden.Enseguida colocan el ataúd sobre el carrito con ruedas y lo abren, piden la presencia de un familiar de Leonardo Daniel para identificar el cuerpo.Por unos 10 segundos lo observa cubierto con un cubrebocas y asienta con la cabeza que sí es Leonardo.La llegada del vehículo se retrasa por alrededor de 20 minutos, mientras que los ministeriales recaban datos de los familiares presentes para llenar una hoja membretada denominadade la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios.Instantes después comienza el traslado del cuerpo de Leonardo Daniel. Detrás camina su mamá, Verónica Salgado, acompañada de otros familiares.Cerca de las 12:15 de la tarde, la carroza con el cuerpo de Leonardo Daniel abandonó el cementerio de Arandas con rumbo a León, donde será sepultado hoy, por fin en su tierra natal.En menos de dos meses, mamá de, ha velado dos cuerpos en una funeraria ubicada en el centro de Arandas, Jalisco, a espaldas de la iglesia principal.La primera ocasión los restos del joven leonés Leonardo Daniel Macías Salgado y desde ayer los restos de su hijo Cristian Alejandro, que por fin llegaron de Estados Unidos.El cansancio y el dolor en su rostro son evidentes; sentada en la sala de velación de la funeraria Misión de San José platicó que sus sentimientos están divididos por saber que ahora sí tiene a Cristian, su hijo fallecido en Texas, Estados Unidos.Una pequeña urna rodeada de cuatro cirios, un ramo de rosas rojas y un girasol al frente forman parte de la sala velatoria; a un costado sobre un caballete colocaron la foto de Cristian Alejandro López.Apenas cumplió tres horas que llegó desde Texas pero decenas de familiares, amigos y conocidos abarrotan el lugar para velar sus restos.Con un llanto que no cesaba, doña Socorro le mandó un mensaje a Verónica Salgado, mamá de Leonardo Daniel, a quien no ha podido conocer a pesar de que ayer estuvo en Arandas.La mujer desecha un pañuelo tras otro porque sus lágrimas no paran, pero en esta ocasión sabe que sí son para su hijo Cristian, que está frente a ella en una pequeña cajita de madera.

