#AlertaDeFraude Te sorprenden con un mensaje indicando que tienes cargos no reconocidos en tu cuenta, los contactas y te dicen que para cancelar las compras debes proporcionarles TODOS los datos de cuentas bancarias. ¡NO LO HAGAS ES UN FRAUDE! pic.twitter.com/XOjqEuYdgo — CONDUSEF (@CondusefMX) 15 de octubre de 2018

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financierospidió a la población no hacer caso a mensajes de texto sobre presuntos cargos no reconocidos, pues se trata de unLa Condusefa la población, a traveés de su cuenta de Twitter, delpresunto fraude a través dea los teléfonos de los usuarios y explicó que los defraudadores se hacer pasar por el banco de las víctimas e informan la existencia de cargos no reconocidos.De acuedo con el post de la Condusef, al ser contactados por los ciudadanos, los defraudadores les indican a sus víctimas que para cancelar las compras se deben proporcionar todos los datos de la cuenta bancaria.Con información de López Dóriga.Sigue leyendo: