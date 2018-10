Niños y niñas no soportaron más y revelaron lo que los obligaba hacer la directora

Lainvestiga a lay a unade unacusados dede la escuela.Losse reunieron y dicen que por lo menos hay 20 casos de distintos tipos de abusos.El hecho ocurrió en el, ubicado en el barrio de, enLa asociación civilinformó que desde el 2017, advirtió sobre una serie de abusos sexuales y violencia física contra los niños, pero las autoridades no hicieron caso y apenas el pasado lunes lainició tres investigaciones., integrante de Casa Mandarina, dijo que hay 20 casos documentados y que desde el 2015 había denuncias por los papás, pero las autoridades las ignoraron.La Fiscalía de Morelos informó que se levantaron tres demandas en contra de la directora y una maestra.Entre las acusaciones hay varias donde señalan a la directora y maestra de pedir a las niñas que besen a los niños.Otro caso en el que la maestra le decía a una de las pequeñas que su papá no la quería, debido a que no vive con ella además de que le contaba cuentos eróticos.Varios niños comentaron que los obligan a jugar a los novios con las niñas y si no lo hacían se quedaban sin comer en el recreo.Varios padres ya se sumaron para recolectar más casos.Te puede interesar:

Padres de familia denuncian abuso de 37 niños en kínder

Defiende a una chica de abuso sexual y lo aplastan con un caballo

Hombre abusó sexualmente de 5 hijastras y no lo denuncian para no perder su única familia