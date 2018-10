PAN, REGISTROS

Foto: Especial Observatorio Ciudadano de León.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El PAN abrió su Registro Nacional de Afiliación, pero sólo para dar entrada a 120 nuevos militantes por entidad. Este sábado en el Comité Estatal tomarán el curso obligado de cinco horas los primeros 40 aspirantes, los otros dos grupos de 40 están programados para el 17 de noviembre y el 1 de diciembre.En el curso los que quieren militar en el PAN aprenderán de las raíces, fundación, doctrina, organización e identidad, y mística panista. También de la visión de su fundador, Manuel Gómez Morín, sobre partidos políticos, y de política y oficio ciudadano. ¡Ah!, luego deben pasar el examen.Dicen que para enero 2019 ahora sí se abrirá la afiliación en cada Comité Estatal, con menos lío. Bueno, eso tienen esperando hace años varios de sangre azul, pero que no pueden presumir militancia. Hoy en Guanajuato el PAN tiene 12 mil militantes con voz y voto (eso último cada vez menos).El candidato a la jefatura del PAN Nacional, el michoacano Marko Cortés, pisará el terruño el 4 de noviembre. Todavía no tiene definida la agenda, pero quieren que esté en tres municipios, desde luego León. En Guanajuato su campaña la coordina el diputado local Rolando Alcántar, pero quien le habla al oído y es además integrante de su planilla, es la senadora leonesa Alejandra “La Wera” Reynoso.Ale Reynoso se muestra hoy como la legisladora de casa con mayor peso en la burbuja panista a nivel nacional. Así lo confirma también su nuevo encargo como Vicecoordinadora de Relaciones Exteriores de la bancada del PAN en el Senado, que esta semana le asignó el coordinador Damián Zepeda.La chamba de la leonesa es importante, entre los tratados por aprobar está la renegociación del TLCAN con Estados y Canadá, los acuerdos bilaterales del Acuerdo Transpacífico (por ejemplo, el de México con Vietnam, que tiene impacto en la industria local textil y del calzado). Y otros instrumentos internacionales por adoptar en materia de cambio climático, migración y la agenda 2030 de la ONU.Este martes hubo una reunión entre los mandos de las secretarías de Salud, Infraestructura, Transparencia, y los representantes de la constructora responsables de la obra del nuevo Hospital General de León, para revisar los avances de un proyecto que ya uuuurge poner en marcha.El ex góber Márquez se dio una vueltecita por el sitio antes de irse, para la foto, pero todavía le faltaba. El secretario de Salud, Daniel Díaz, dice que ya se nota un avance muy importante y que su intención de que debe estar operando al público a finales del mes de noviembre está firme. Ya lo veremos.Ayer Mexicanos Contra la Corrupción presentó el estudio “Salud deteriorada. Opacidad y negligencia en el sistema público de Salud”. Ahí se documentan problemas en las políticas nacionales de vacunación, atención a la diabetes, hospitales de alta especialidad y comunicación social.Hace unos días el médico leonés, secretario de la Comisión de Salud en San Lázaro, Éctor Jaime Ramírez, criticó las insuficiencias del Sistema de Salud, al tiempo de defender a su amigo, el secre José Narro. Ante el estudio, el panista dice que su partido irá a fondo en investigar y proponer. “No debemos permitir que se continúe vinculando corrupción con atención a la salud, vamos a actuar”, expresó.La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, al mando de la leonesa Betty Manrique, arrancó ayer trabajos. Ahí estuvo la plana mayor de Profepa, Semarnat, Energía, etc. En su mensaje dijo que tendrá muy presente a Guanajuato, que tiene serios pasivos ambientales de alta peligrosidad, rezago en el manejo de residuos sólidos urbanos y residuos industriales que no hay dónde disponer.El ex secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, duró poco tiempo en el desempleo: el gobernador tamulipeco Francisco García Cabeza de Vaca lo designó para ocupar el mismo cargo este lunes. El ex funcionario estuvo sin chamba 18 días, un lapso apenas superior a la “sanción” que le impusieron durante la administración de Miguel Márquez por irregularidades en su gestión. Llegó al relevo de María Isabel Gómez Castro, quien se había desempeñado como secretaria de Turismo desde el arranque de la gestión de García, en octubre de 2016.