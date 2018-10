Catástrofe anunciada

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Hace una semana tuve la oportunidad de ir a pasar unos días a la playa en la que pasé infinidad de momentos familiares durante mi infancia y la de mis hijos. Mi abuelo tenía unos terrenos frente a las, en los que crecían cientos de palmeras de cocos. En las arenas blancas sobresalía gran variedad de conchas y caracoles que recogíamos para hacer collares, decorar objetos y para ser utilizadas como fichas de lotería. “” significaba caminar por la arena junto al mar, mojándose los pies cada cierto tramo y disfrutar de la brisa y el sol. El mar de aguas transparentes, mientras no hubiera oleaje, parecía alberca de agua salada. Tuve varias veces la experiencia de ver brotar de un nido arenoso a miles de tortuguitas que se dirigían al océano y una vez vi a una inmensa tortuga salir del mar, escarbar en la arena, depositar sus huevos y retirarse. Un verdadero paraíso natural.En este regreso me encontré un panorama diferente al de mis recuerdos. Ahora no se puede, ya que corres el riesgo de clavarte un vidrio en un pie y en vez de recolectar conchas, recolecté envases de plástico. Fue triste encontrar esta basura que no sólo es contaminación visual, sino que contamina el agua y se vuelve un peligro para las especies marinas. Todos los días salí con una amiga a recoger los botes plásticos y al siguiente día encontrábamos más. Era una labor sin fin.Se está tomando un poco de conciencia sobre la recolección de basura y algunas personas locales han iniciado campañas de, pero sin la educación y conocimiento del daño que la basura ocasiona es difícil avanzar. Los mismos pescadores arrojan sus botellas al mar, tal vez pensando que en su gran inmensidad unos envases no hacen daño.El problema de la basura está en todo el mundo. Quizás es más notorio en las playas, pero las ciudades tienen gran cantidad de deshechos que tardan años en degradarse. Hace años que venimos oyendo la gravedad de la basura y de los intentos por reciclarla. Aunque eso se lograra, no es suficiente. En México se requiere inversión para la transformación de deshechos y tecnología en la reutilización de residuos para que éstos no terminen contaminando el suelo y mantos acuíferos.Suecia es un país que no sólo ha logrado reducir la basura que produce, sino que la aprovecha para generar energía eléctrica. Como mexicanos, ¿qué podemos hacer? En una responsabilidad compartida participan quienes fabrican productos y los hagan reciclables en vez de desechables, y a la vez prescindir de envoltorios y empaques muchas veces innecesarios que sólo sirven de presentación. El gobierno igualmente debe generar políticas públicas que prohíban el uso del plástico que no es reciclable ni degradable y hacer campañas educativas permanentes del manejo de la basura. Como consumidores responsables podemos utilizar botellas y bolsas reusables y generar la menor basura posible. Sólo así podremos frenar esta catástrofe anunciada.