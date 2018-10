Hipocresía fifí

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

César Yáñez, el hombre en el que más confía Andrés, cometió uno de los peores errores de su vida: lucirse frívolamente en uno de los días más importantes de su trayectoria pública y privada, su enlace matrimonial con la empresaria Dulce Silva.El escrutinio contray el gobierno electo continúa y continuará.Vale la pena saber por qué César, pero sobre todo su pareja, habría querido una boda como la que tuvo: Silva estuvo encarcelada en Puebla junto con otras cuatro personas, imputada por presuntamente haber servido como prestanombres de un empresario inmobiliario llamado Leonardo Tiro Moranchel.Ese personaje, según la causa penal que llevó tras las rejas a la ahora esposa de Yáñez, incondicional de López Obrador, defraudó a siete mil personas, y se quedó con bienes que las autoridades emplearían para resarcir los daños a los defraudados. Tras pasar 14 meses en prisión -de marzo de 2016 a mayo de 2017-, Silvatras obtener un amparo para mantener la propiedad de un terreno y el dinero que se le quería incautar.Legalmente, es inocente. ¿Cómo está su consciencia?, lo desconozco. Pero imagino que después de haber pasado 14 meses en la cárcel y disponiendo de recursos, Silva quiso organizar la boda que se le pegó la gana y estaba en su derecho porque era el día más feliz de su vida.La falta de sensibilidad política vendría de Yáñez, quien no ha manifestado su postura. Desconocemos quién pagó todo la relacionado con la boda y su publicación en la revista ¡Hola!, donde me dicen que no harán comentario alguno sobre el asunto.A título personal, puedo decir que Yáñez no es el tipo de personaje que dice o hace cosas para llamar la atención. Por eso resulta sorprendente lo ocurrido. Lo he observadoLo que no me sorprende es la reacción de personajes que sí hacen y dicen cosas para aparecer en revistas, columnas, artículos, entrevistas y videos, con tal de que se sepa que existen.Lo hizopara la misma revista ¡Hola!, sin saber que estaba por poner el clavo más pesado al ataúd del gobierno de su todavía esposo; lo ha hecho Javier Lozano, político poblano del partido que convenga;, para Vanity Fair;, para la revista Quién, y tantos más, incluido el propiocuando se documentó cómo el humilde rancho de San Cristóbal se convirtió casi en un resort tras su paso por Presidencia en un documento de Alberto Tavira, también para la revista Quién. La prensa rosa, exhibiendo las frivolidades de los políticos fifiís -permítame el sarcasmo, amable lector-.En este debate, que va más allá de lo políticamente correcto, vale la pena tener presente a empresarios, políticos, intermediarios, prestanombres o personas comunes y corrientes que organizan comilonas o fiestas de XV años, cumpleaños o bodas, y contratan a artistas de moda, con 500, 700 o hasta mil invitados simplemente para demostrar que tienen poder.Ahí están, por ejemplo en León, las fiestas en la Casa de Piedra o Hacienda del Refugio o casas de descanso particulares, en las que al calor de las copas, desde, pueden cantar en eventos VIP para que algún personaje dé un manotazo y haga sentir a los demás quién es el que manda en ese momento. Mensajes de poder, les llaman.Aquí, en el caso de la boda fifí de César Yáñez, habría que preguntarse, por ejemplo, por qué fue invitado el gobernador panista Antonio Gali y no el exgobernador, o por qué acudió la cabeza de, y no el excandidato de Morena a la gubernatura en ese estado, Miguel Barbosa.La hipocresía fifí, con sus críticas superficiales, termina ocultando las lecturas que deberían realizarse.Por ejemplo, tal vez si Mariana Gómez del Campo, sobrina de Margarita Zavala, hubiera sido invitada, ¿no habría criticado tanto la boda, porque se habría visto en las páginas de sociales?, que es por lo que más se le ubica -y por usar-, y no por las iniciativas de ley que ha presentado y hacen de México un país mejor -permítame otro sarcasmo-.Lastimosamente para César Yáñez, la percepción es realidad. Veremos qué dice cuando regrese de su luna de miel.El autor es Director Editorial de Quinto Poder y colaborador de am en la Ciudad de México.Twitter: @memocroisComentarios: [email protected]