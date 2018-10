Tribulaciones para la construcción del Boulevard López Mateos

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En junio de 1964 se inauguró la que en ese momento era la avenida más moderna de Celaya: El Boulevard del Bajío, que al paso del tiempo fue nombrada Boulevard Adolfo López Mateos. Así lo constata una construcción que conmemora el acontecimiento y que en la actualidad ha perdido visibilidad por el puente vehicular y por ser opacada diariamente por un puesto de tacos.Las vialidades de esa naturaleza fueron la pieza central del llamado “Plan Guanajuato”, el ambicioso proyecto de infraestructura que el gobernador Juan José Torres Landa implementó desde 1961, cuando inició su mandato.Pero la obra de la que hablo no estuvo exenta de obstáculos desde que se anunció su construcción, pues el trazo implicaba la destrucción de varios inmuebles, entre ellos el del templo de La Compañía, del siglo XVI. “El progreso exigía sacrificios”, había expuesto el gobernador Torres Landa. A propósito de aquellos acontecimientos, el Ingeniero Antonio Chaurand Yépez, alcalde en ese momento, lo recordó así:“Se trataba de un templo jesuita muy venido a menos desde la expulsión que sufrió la orden en la Nueva España. Por supuesto que tenía un valor para la gente que acudía a él pero estaba muy descuidado, era más bien una capilla".Traigo el tema porque durante mucho tiempo tuve la duda del por qué si fue durante la administración de Chaurand Yépez que comenzaron las obras del boulevard, la tremenda agitación social estalló durante la presidencia de su sucesor en el cargo: el Licenciado Javier Guerrero Rico. Quien fuera regidor de hacienda en aquel periodo, Roberto Suárez Nieto, así lo recuerda:"Fueron varias circunstancias:"Durante el gobierno de 'Toño' Chaurand, el PAN no tenía fuerza en Celaya. Cuando Javier asume la alcaldía, llega a la diputación federal por el PAN el profesor Ricardo Chaurand Concha, quien fue el líder indiscutible de esa rebelión. Era un extraordinario orador, peroraba en todas las bodas de la sociedad celayense, en todos los actos cívicos."A Javier le toca padecer esa insurrección, porque había un líder carismático en la figura de Ricardo Chaurand, quien organizó el movimiento de 'Usuarios', férreos opositores al proyecto del boulevard."Había también en el PAN un señor de nombre Gabriel Pazos, muy belicoso. Él se la pasaba arriba de una camioneta con un megáfono afuera de la presidencia municipal, arengando a la gente. El movimiento también trajo a centenares de personas de las comunidades rurales que no tenían nada que ver con el conflicto, pero había dinero que se les repartía para que participaran."Fue un movimiento sumamente poderoso. Recuerdo que durante 15 días, Javier no pudo entrar a la presidencia, los opositores tenían tomado el portal. Por lo tanto, se solicitó la intervención del Ejército, que instaló en la entrada del palacio municipal una serie de ametralladoras”.Lo que hoy nos parece una avenida tan familiar y tan conocida, estuvo en su momento envuelta en la polémica y Celaya en medio de un conflicto que afortunadamente no derivó en tragedia.NOTA.- La historia completa se encuentra narrada en el libro Dos vidas, de mi autoría, publicado en abril pasado por la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.Twitter: @gomez_cortina