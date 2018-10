Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Jóvenes de preparatoria del Colegio Nuevo Continente se reunieron en el Hotel Holiday Inn para aprender de la especialista en marketing digital e innovación de negocios Kit Vissuet, cómo cambiar a la sociedad a través de la conferencia “Shift the world”.En la ponencia, la también emprendedora compartió parte de su experiencia de vida personal y profesional, así como algunos tips y anécdotas en su etapa laboral en la empresa Facebook, donde trabajó en el área de global marketing.“Es un reto profesional muy fuerte, pero eso no le quita que puedas jugar, divertirte y hacer cosas diferentes, porque justo ese ambiente es el que te hace crear y hacer las cosas diferentes”, compartió con los jóvenes.“Cuando todo está muy encasillado, tu mente no puede volar a las dimensiones que necesita Facebook”, agregó.Los estudiantes recibieron una dosis se motivación con las palabras que les compartió Kit, quien además los invitó a ser originales y volverse emprendedores sociales.“Exploren más, no sean apáticos, amen su identidad, sean ustedes mismos y busquen lo que les gusta hacer para que lo hagan bien”, aconsejó.“Bajío Conectado” es el nombre de uno de los proyectos en el que actualmente trabaja la conferencista. el cual será el primer centro de capacitación en áreas digitales en la región de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes.