Janette Gutiérrez Méndez (27 de julio de 1989) nunca se imaginó ser parte de un equipo de Primera División femenil. La cancerbera originaria de Salamanca, Guanajuato solamente acompañó a algunas jugadoras a unas pruebas del equipo de Cruz Azul, pero el destino, le dio una gran oportunidad.

“Me llegó la invitación de que habría visorías en un lugar llamado Valtierrilla en Guanajuato, fue para varonil y femenil. Un visor llamado Felipe Ramírez fue el encargado de dicha visoría. Fue durante el partido que se me acercó y preguntó qué cuántos años tenía y le dije que 28 y me dijo que no me preocupara por la edad, aquí importa la calidad. Y al final del encuentro mencionó cuatro chavas de entre las cuales estaba yo, nos comentó que nosotros siguiéramos preparándonos porque el 4 de junio sería la siguiente visoria pero ahora en Jasso Hidalgo.

Estuvimos cuatro días de lunes a jueves, el último día dieron la lista de ocho jugadoras seleccionadas de las que vinieron de los diferentes lugares eran alrededor de 60 o 70. Y entre esas estaba yo”, comentó Jannette.