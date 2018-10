2018-10-18 00:37:00 | FRANCISCO VELA | @pacovela

El peruano Pedro Aquino brilló con su selección, pero ahora su meta es rendir con León ante Necaxa y Cruz Azul

Pedro Aquino al llegar a León, luego de jugar con Perú. Foto: Francisco Vela



Luego de participar con su selección ante Chile, donde marcó dos goles, y contra Estados Unidos, el peruano Pedro Aquino retornó a León para retomar la actividad con los Esmeraldas, con quienes tendrá una semana determinante en las aspiraciones de este club tanto en la Liga como en la Copa.

“La verdad me siento muy bien, feliz de haber estado en estas dos fechas FIFA, otra vez con la oportunidad que me da el profesor Gareca (DT de la selección de Perú).

“Me siento feliz de que haya sumado minutos y ahora más con gol, nada más que feliz, muy feliz", añadió en su llegada a la ciudad.

Aquino llegó a León procedente de Estados Unidos, vía la Ciudad de México, en un traslado que comenzó por la mañana y culminó sobre las 11:00 de la noche de este miércoles. "Ahora toca llega irr a León, de hecho estoy muy cansando pero ya mañana (hoy) con el equipo, tendré que enfocarme y estar al cien con el equipo".

Visiblemente motivado luego de su participación con la selección de su país, el contención no oculta su deseo de inmediato ponerse a las órdenes de Nacho Ambriz para encarar, primero, en la Liga al Necaxa y el próximo miércoles al Cruz Azul por la Copa. En ambos duelos no habrá margen de error y será ganar o morir.

“Llego al cien, llego a las órdenes ahí del profesor… del comando técnico y ya mañana (jueves) me integro al grupo y a trabajar con el grupo y estar para el sábado.

“De hecho viene una semana muy bonita: se viene la Liga y se viene la Copa. Primero a pensar en la Liga que es el sábado con Necaxa, como siempre he dicho ya enfocarme… ya pasó modo selección, ahora a enfocarme en el León”, comentó.