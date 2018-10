Luego de medio siglo de abandono, la históricade nuestra ciudad abrió sus puertas para recibir el espectáculo “As you like it / Como gusten” como parte del programa delEl inmueble, el cual tiene como primera referencia el año, fue el primer centro de convenciones en León, y acogía desde peleas de gallos, corridas de toros y una variedad de espectáculos con la incorporación de un escenario a la italiana en 1864.Con el transcurso del tiempo se convirtió en el espacio recreativo más importante de la ciudad al recibir a grandes artistas comoA mediados del siglo XX la finca dejó de utilizarse y, con ello, vino el abandono y la ruina.Hoy, luego de culminada la primera fase de restauración, proceso que inició en 2016 bajo la supervisión del Centro Guanajuato del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la plaza está lista para ser un foro cultural de vanguardia el cual albergará eventos de gran calidad y que serán gestionados por el Instituto Cultural de León.Los asistentes a la obra “” que presentóoriginario de Georgia, se asombró al doble tanto por el espectáculo que ofrecieron, como por el foro de la Plaza de Gallos donde se desarrolló la historia.El público ingresó al recinto por la entrada ubicada en calle Justo Sierra, y no ocultaron la expresión de asombro al ingresar a las gradas.La obra escrita por, adaptada por Lasha Bugadze y dirigida por Levan Tsuladze cuenta la historia de la enemistad y amor entre dos hermanos.Luces en tonalidades moradas iluminaron el recinto, en el que a la mitad del redondel lució un escenario y cuatro armarios en cada esquina.Pasadas las 8 de la noche, las lámparas se apagaron y catorce actores aparecieron de entre las gradas para iniciar con una historia sobre cómo la vida puede cambiar repentinamente.Detrás del escenario, bajo uno de los arcos de la plaza, se proyectaron subtítulos en español para comprender los diálogos de los actores durante la representación, misma que tuvo una duración de 125 minutos.Al evento también asistieron, gobernador del Estado y su esposa Adriana Ramírez,, presidente municipal y Lourdes Solís, presidenta del DIF.Así como, director del Instituto Cultural de León, Gerardo Pons presidente del Consejo Directivo del ICL y Amelia Chávez, directora del Museo de Arte e Historia de Guanajuato.– De esta fecha se conoce el antecedente más antiguo, documento en el que Ramón Gutiérrez del Mazo y José del Campo Viergol dan a conocer lo siguiente al subdelegado de la villa de León: “A don Cristóbal Zabre se le remató la Plaza de Gallos de este Partido en 350 pesos anuales...”– Queda terminado el edificio, mandado construir por Don Félix Gutiérrez de la Concha, propietario del inmueble por lo menos desde 1798– Félix María Calleja, comandante en jefe del Ejército de Operaciones contra los insurgentes, dicta órdenes de ahorcar en la plaza a leoneses que se habían unido a la causa independiente– El Ayuntamiento celebra un contrato para la realización de 40 corridas de toros- Temporada de Ópera de la Plaza de Gallos, misma en la que participó la cantante Ángela Peralta, conocida como ‘El Ruiseñor Mexicano’– Fue modificada su estructura arquitectónica– Don Francisco I. Madero celebró un mitin en la plaza en el que criticó fuertemente al Gobierno de Porfirio Díaz, ante más de mil leoneses– Se enfrentan famosos contendientes como “Blue Demon” y el “Santo” en la Arena de Lucha Libre Libertad- Derrumbe en la antigua finca- Tras medio siglo de abandono, fue adquirido por el Ayuntamiento– Inicia obra de rehabilitación del redondel en su primera etapa.– Fecha de inicio de remodelación del Centro Cultural en la parte de enfrente– Reabre al público con el espectáculo “As you like it”