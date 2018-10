4 sacrificios del emprendedor

Ser emprendedor requiere ser muy exigente en muchos aspectos, esto conlleva sacrificios en su día a día, sin embargo, hay cuatro sacrificios que tienen que forzosamente hacer para que su negocio tenga el éxito deseado y puedan llevarlo hacia el crecimiento.Un emprendedor tiene hora de entrada, pero no de salida. Son muchos los aspectos que tiene que ver un emprendedor durante el día, ello los lleva a trabajar largas jornadas durante días.La responsabilidad que tiene un emprendedor para dirigir los esfuerzos parecería nunca acabar y es probable que se queden en e negocio incluso un par de horas después de que éste ya haya cerrado.Sin embargo, es importante encontrar una conciliación entre la vida empresarial y las horas de descanso y ocio, de lo contrario tendrás consecuencias que cobrarán factura en tu productividad.La mejor recomendación es que organices tu agenda, establezcas prioridades, delimites el tiempo que quizá pierdes en actividades como revisar y enviar correos, en WhatsApp y redes sociales, entre otros.Nada más cómodo que saber que tienes un ingreso fijo seguro, sin embargo como emprendedor esta comodidad desaparece. Si bien la recomendación es que te fijes un salario de manera mensual para mantener un equilibrio en las finanzas. Pero para que tengas ingresos debes trabajar arduamente para generar ventas y tener una rentabilidad que te permita reinvertir, pagar sueldos, comprar insumos, entre otros.Quizá en un inicio tengas que sacrificar tener un ingreso como estabas acostumbrado para cumplir primero con otras obligaciones, no te desesperes ni caigas en desanimo pues este sacrificio que estás haciendo en el futuro seguramente te será recompensado si sabes manejar bien tus fichas desde el inicio de tu empresa.Los emprendedores inician su negocio con recursos provenientes de diversas fuentes, por lo que en los primeros años deben dedicarse a hacer crecerlo, para honrar esas obligaciones. En esos primeros años es probable que la adquisición de un patrimonio como un nuevo auto, una casa o incluso hasta satisfactores como electrónicos o un nuevo celular tengan que quedarse en pausa.Es más en muchos casos los emprendedores no solo hacen el sacrificio sino también aportan sus propios bienes para el negocio.A mayor concentración menor vida social. Este es uno de los sacrificios que quizá le pesa más a un emprendedor y es derivado de varias razones como no tienes suficiente dinero para salir con los amigos ni tiempo.Es importante que, si bien te dediques a tu negocio, también te des tu tiempo para convivir con los amigos. Además, conforme tu negocio vaya creciendo y entrando a una etapa de estabilidad tu vida social se irá normalizando pues te será más fácil delegar responsabilidades en otros miembros o socios.Información de https://info.premo.mx/4-sacrificios-del-emprendedor/