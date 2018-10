Los emprendedores sueñan con abrir su negocio, cuando lo logra debe buscar su estabilidad, desarrolle y crecimiento. Pero en el afán de querer abarcar todo, puede no centrarse en lo que realmente es importante. Por ello, hoy te presentamos las 3 prioridades del emprendedor.Esta debe ser la prioridad número uno, pues, pues de éstas dependen las utilidades, el poder pagar salarios, proveedores, gastos de operación entre otros.De nada servirá tener el mejor producto o servicio si no se vende. Las ventas son sencillamente lo que mueve a un negocio, por ello es importante hacerlo y hacerlo bien para lograr la completa satisfacción del cliente y que esté regrese en ocasiones subsecuentes y mejor aún te recomiende.De todas las prioridades del emprendedor, esta debe ser de las primeras. Todas las personas deben sentir pasión por lo que hacen, un emprendedor no es la excepción, por ello debe de gozar el camino para todos los días levantarse de la cama y enfrentar las adversidades que el emprendimiento trae consigo, pero también disfrutar de las victorias.Otras razones por las que esta debe ser una prioridad es queJürgen Klarić experto en neurociencias señala que los cuatro sacrificio del emprendedor son: los ingresos fijos, los límites entre el trabajo y la vida personal, las horas de descanso y su comodidad.Trabajar en tu propio negocio es una tarea difícil, sobre todo si no tienes establecidas las metas a las cuales quieres llegar., pudiendo ser corto o mediano plazo.Para fijarte esas metas debes asegurarte que cumplan con cuatro condiciones: Sean claras, medibles, alcanzables, delimitadas en el tiempo y orientadas a resultados.Entre más especifica sea la meta mejor será. Al establecerlas además podrás determinar con mayor facilidad los recursos que necesitas para alcanzarla, desde humanos, materiales y económicos.Es necesario que estas metas sean conocidas por todo el equipo de trabajo, de esta forma sabrán hacia donde encaminar sus esfuerzos y podrán adquirir un mayor compromiso.Estas tres prioridades del emprendedor lo ayudarán a que tu negocio se encamine hacia un crecimiento, y por ende hacia el éxito, pues tendrás utilidades para reinvertir, te estarás divirtiendo y por tanto te mantendrás interesado en lo que haces y finalmente tendrás claro hacia donde quieres llevar tu empresa.Información de https://info.premo.mx/prioridades-del-emprendedor/