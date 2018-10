Integrantes de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) del mercado de Huejutla se encuentran en la sede regional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para tratar el incremento de 20 y hasta 35 por ciento que, dicen, registraron sus recibos en el bimestre comprendido del 18 de agosto al 18 de octubre de 2018.



Así lo mencionó el secretario general del grupo que agremia más de mil comerciantes de los diferentes giros de venta, Leodegario Cruz Hernández.



“Hay inconformidad entre los compañeros porque sin aviso alguno los recibos de pago presentan un incremento de 20 y hasta 35 por ciento”, precisó el dirigente.



Cruz Hernández mencionó que buscan hablar con el contador Enrique Morales para tratar el asunto, y anunció que no se retirarán del lugar hasta obtener una respuesta.



Los comerciantes del mercado municipal de Huejutla no descartan la posibilidad de implementar otras medidas de protesta en caso de que su planteamiento de revisión no sea atendido.