Disputan Morena, PRI y PAN cuatro comisiones del Congreso local

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL (MORENA)

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI)

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL (PES)



“Estamos convencidos que al presidir estas comisiones haremos una excelente labor al beneficio de los hidalguenses”, señaló Jajaira Aceves.

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD)

NUEVA ALIANZA

PARTIDO DEL TRABAJO (PT)



“Buscaremos que no exista un mayoriteo (por parte del grupo legislativo de Morena) a la hora de que se repartan las comisiones”, señaló el diputado.

A cinco días que se defina la integración de las 30 comisiones de estudio y dictamen delpara presidir al menos cuatro de ellas., y, son las cerezas del pastel en las que tienen interés legisladores de dichas bancadas, según expresaron a AM Hidalgo.De acuerdo con el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Hidalgo,a fin de dar paso a las comparecencias de los secretarios de estado.El legislador mencionó que,, secretario de Gobernación.Por principio de cuentas,Sin embargo, el también coordinador de la bancada morenista señaló que, “sin agandallar”, buscarán la presidencia de las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales;En total, son 17 diputados de mayoría relativa emanados de Morena.De acuerdo con la coordinadora del, buscarán en los próximos días que estas comisiones se asignen con base en el perfil, trayectoria y conocimiento de cada diputado.De tal forma, los cinco legisladores tricoloresAdela Pérez Espinoza: Comisión para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas o Desarrollo Social; Julio Manuel Valera Piedras: Gobernación o Puntos Constitucionales, y José Luis Espinoza Silva: Gobernación o Protección Civil.Por su parte, el coordinador del, dijo que al interior de la bancada existe la pretensión de presidir las siguientes comisiones:, para la diputada Claudia Lilia Luna Islas. Hacienda y Presupuesto; Asuntos Metropolitanos u Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, para Areli Maya Monzalvo.Al cuestionarlo por las comisiones que le gustaría presidir, Asael Hernández señaló que no tiene una favorita, pues como coordinador buscará impulsar las propuestas de sus compañeras.En la bancada del PES, Viridiana Jajaira Aceves Calva mencionó que le interesa presidir la comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda; mientras, Crisóforo Rodríguez Villegas, la de Turismo.En tanto, la diputada del sol azteca, Areli Rubí Miranda Ayala, buscará la Comisión de Desarrollo Social y Educación.Fiel a sus raíces magisteriales, el diputado de Nueva Alianza, Marcelino Carbajal Oliver, indicó que pugnará por la comisión de Educación.Finalmente, el diputado petista Miguel Ángel Peña Flores, mencionó a AM Hidalgo que le interesa presidir la Comisión de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda, así como Educación o Salud.