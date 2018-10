Alcalde asegura que minoría de comerciantes refieren ser víctimas de inseguridad

“De todos los entrevistados, solamente una minoría ha tenido un tipo de incidente, sin embargo la percepción ciudadana, sobre todo cuando se dan los eventos de asesinatos que es lo más impactante, esa parte si nos mueve la percepción”, dijo.

MAYORÍA DE ASALTOS CON ARMA DE FUEGO



“Son armas que están circulando permanentemente, mucho se habla del tráfico de armas de Estados Unidos hacia acá, eso es evidente”, indicó.

MEJORARÍAN INFRAESTRUCTURA VIAL



“Poco a poco la gente tiene que irse acostumbrando, vamos a meter operativos con radar para multar y disminuir velocidades”, refirió.

ANUNCIAN CLÍNICA DE HEMODIÁLISIS



“Estas personas serán las primeras, porque ya cuentan con un estudio socioeconómico, donde se determina que no tienen los recursos suficientes”, indicó.

Agregó que el edificio donde se instalará la clínica tiene 3 niveles, por lo que se evalúa la posibilidad de que la dirección general de Salud pueda usar esas instalaciones como oficinas.

