Nadie se salva de los robos en estas colonias ‘peligrosas’

En estas colonias

Coinciden los de Uber



“Cuando la aplicación te marca que el usuario va a un sitio de más de siete kilómetros, yo prefiero no aceptar el servicio. Luego quieren ir a comunidades o te mandan a Apaseo y es preferible no arriesgar”, afirmó Víctor Manuel, chofer de la plataforma.

Paqueterías y repartidores también temen



“Ya se redujeron las entregas a estos lugares, cuando reportan tres incidentes al operador se deja de ir, la gente se queja porque aunque paguen envío a domicilio, tiene que recoger sus paquetes en los locales, y se dejó de hacer porque asaltan los camiones, 'bajan' al chofer, le quitan sus pertenencias o la mercancía”, comentó un trabajador.

Se cuidan entre ellos



“Ya no vamos para Crespo, allá está bien feo, ahorita por la (colonia) Emiliano Zapata se calmó pero si ya no vamos, tampoco a la Anaya, Ejidal, Monte Blanco, y pues entre compañeros nos cuidamos, si vemos algo anormal nos llamamos, 'que hay una bolita ahí' o 'ya robaron acá' incluso entre empresas nos cuidamos, ya no sólo con compañeros”, comentó un chofer.

