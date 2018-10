Suprimir dos plazas no fue unilateral: presidenta de Instituto Electoral

“Él no tiene nada que ver con la oficina de pueblos y comunidades indígenas (pese a que es presidente de dicha comisión)”, dijo y por ello agregó: “desde mi punto de vista tampoco se está violentando los derechos”.



El consejero, no tiene que ver con la oficina de) de, por lo que las dos plazas que se quitaron no fueron de forma “unilateral”.Así respondió, presidenta del instituto, tras el juicio en) interpuesto por el consejero, quien además preside la comisión para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas.La reasignación de dos plazas a dicha oficina, dijo la presidenta, no son decisiones que tengan que pasar por el Consejo General del IEE y “no fue unilateral (tal como lo expresó el consejero), pues, está dentro de mis facultades y de la dirección ejecutiva de administración”, indicó.Bajo ese argumento, a finales de septiembre, Guillermina Vázquez ordenó una reestructuración de dos plazas a dicha oficina, acción que fue calificada como “unilateral” por Augusto Hernández ya que afectan los trabajos operativos cotidianos que realiza, de cara al proceso electoral que inicia en 2019.En el juicio interpuesto ante el TEPJF, Augusto Hernández dijo que la remoción de personal contraviene el Código Electoral y el Reglamento del IEE, ya que las decisiones deben de tomarse de manera colegiada y no “unilateral”.“A partir de un acto específico, que tuvo que ver con una readscripción de dos plazas de la oficina indígena, argumentando una reestructuración funcional, a mi consideración se trata de un ejercicio unilateral, el cual tenía que haber sido a la consideración y aprobación del Consejo General”, argumentó el consejero.

Consejero interpone recurso contra presidenta del Instituto Electoral de Hidalgo